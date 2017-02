Von Wolfgang Otter

Wildschönau – Der Konflikt ist auf Tiroler Skipisten nicht neu, hat aber durch brandgefährliche Situationen in der Wildschönau im Dezember 2016 zusätzlichen Sprengstoff erhalten: Skitourengeher, die tagsüber oder – noch gefährlicher – in der Nacht auf den Pisten unterwegs sind. Am Schatzberg fuhren in der Weihnachtszeit gleich 14 Tourengeher und Skifahrer auf der gesperrten Piste und landeten im Seil der Seilwinde, mit der die Raupenfahrzeuge beim Präparieren abgesichert sind. Die Personen dürften unverletzt geblieben sein, aber bereits wenige Tage danach kam es dann zu einem weiteren Unfall mit einem betrunkenen Wintersportler.

Kein Wunder, dass bei Ludwig Schäffer, Chef der Bergbahnen Wildschönau, beim Thema Tourengeher nicht viel Freude aufkommt. „Wir betreiben einen großen Aufwand auf den Pisten, wenn wir sie in der Nacht absichern“, erklärt Schäffer. Nachts sei die Benützung der gesperrten Pisten (am Schatzberg ab 17 Uhr) absolut lebensgefährlich, am Tag habe man zwar weniger Probleme, aber auch hier gebe es „Leute, die meinen, wenn die Piste sechs Meter breit ist, dann können sie zu viert nebeneinander gehen“.

Im Ganzen brächten die Skitourengeher den Bergbahnen nur Aufwand und keine Einnahmen, betreibe man doch in der Wildschönau die Gastronomie nicht selbst.

Trotzdem hat man im Skigebiet Wildschönau-Alpbach reagiert. So bleiben verschiedene Pisten abwechselnd in der Region bis 22 Uhr für Skitourengeher geöffnet. Für den Schatzberg führe man Gespräche, wie Schäffer sagt.

Sollten die Pisten in Wildschönau für Skitourengeher, wie in anderen Regionen Tirols bereits passiert, aus Sicherheitsgründen auch am Tag gesperrt bleiben, dann würde es in erster Linie Einheimische treffen. „Skitourengeher sind bei uns nämlich keine Zielgruppe als Urlaubsgäste“, verrät Michael Unger, Obmann des Tourismusverbandes Wildschönau. Wobei die einheimischen Skitourengeher natürlich auch Gastronomiebetriebe aufsuchen und hier das Geschäft beleben.

Beim Alpenverein sieht man ein generelles Pistenverbot für Tourengeher, so wie es manche Regionen umgesetzt haben, als „definitiv keine Lösung mit Weitblick“, wie Michael Larcher, Bergführer und Leiter der Bergsport-Abteilung im Alpenverein, sagt.

Solche Bestrebungen seien auch rechtlich umstritten: „Auch Pisten sind Naturraum, aus dem nicht einfach einzelne Personengruppen verbannt werden können. In Bayern etwa ist dieses Recht auf Naturgenuss sogar gesetzlich geschützt.“

„Wenn Tourengeher die Pisten zum Aufsteigen nutzen, sind viele Verhaltensregeln ohnehin eine Frage des Hausverstands: etwa die Aufstiegsspur am Pistenrand anzulegen, Pisten nur an übersichtlichen Stellen zu queren und Sperren während der Pistenpräparierung zu beachten“, appelliert Larcher an die Tourengeher.

Am Dienstag, 7. Februar, diskutieren Ludwig Schäffer, Michael Larcher, Bezirkshauptmann Christoph Platzgummer und Bergrettungschef Hermann Spiegl über das Spannungsfeld zwischen Bergbahnwirtschaft und Skitourengeher unter der Moderation von Mario Zenhäusern, Chefredakteur der Tiroler Tageszeitung. Beginn ist um 19.30 Uhr in der Aula der Volksschule Oberau-Wildschönau. Wie immer bei einem TT-Forum sind auch die Zuhörer zum Mitreden eingeladen.