Von Miriam Hotter

Kössen – Die nördlichste Gemeinde im Bezirk schmiedet große Pläne: Kössen will zusammen mit dem TVB Kaiserwinkl und der Gemeinde Schleching in Bayern den Schmugglerweg ausbauen. Die Verbindung zwischen Tirol und Bayern soll im Rahmen des Projektes „Schmugglerweg Klobensteinschlucht“ um einige Attraktionen reicher werden, wie Schlechings Bürgermeister bei einer Pressekonferenz am Mittwoch mitteilte. „Nach achtmonatigem Arbeitsprozess können wir die konkreten Pläne nun vorstellen.“

Demnach wird der acht Kilometer lange Wanderweg künftig näher an der Tiroler Ache entlang verlaufen – ein Wunsch, der aus der Bevölkerung kam. „Rund 100 Menschen nahmen an der öffentlichen Veranstaltung im Oktober teil und haben ihre Wünsche und Anregungen mitgeteilt“, erklärt Klaus Michor vom Planungsbüro Revital. „Die Menschen wollen zum Beispiel, wenn es heiß ist, mit ihren Füßen ins Wasser gehen.“ Möglichkeiten gebe es genug, immerhin laden Schotterbänke zum Verweilen ein. Insgesamt sollen sieben Kontaktzonen mit dem Wasser entstehen. Dafür werden kurze Verbindungsstrecken zur Ache hin gebaut.

Außerdem sieht das Projekt eine zweite Hängebrücke, mehrere Aussichtspunkte, Tafeln zur Geschichte des Schmugglerweges sowie einen Panoramasteg vor. „Die Menschen können dann 30 bis 40 Meter über der Ache gehen“, sagt Michor, der betont, alles so naturbelassen wie möglich auszuführen. „Wir wollen kein Disneyland. Immerhin befinden wir uns in einer einzigartigen Natur, denn so ein Durchbruchstal wie die Klobensteinschlucht findet man nur selten im Alpenraum.“

Umgesetzt werden soll das Ganze im Herbst 2018. Die geschätzten Umsetzungskosten belaufen sich auf rund eine Million Euro, wie TVB-Obmann Gerd Erharter verrät. Davon werden voraussichtlich 75 Prozent von Interreg Bayern-Österreich gefördert, ein Programm, das die Zusammenarbeit über die Ländergrenzen hinaus unterstützt. Die dazu nötige Genehmigung steht noch aus. „Die Entscheidung wird im Herbst bekannt gegeben“, sagt dazu Ester Jennings. Die restlichen Kosten sollen bei einer positiven Entscheidung von TVB und den beiden Gemeinden übernommen werden.

Die Planung des Projektes schluckte bereits 50.000 Euro, davon übernahm der Leader-Verein 35.000 Euro.

Um den Verkehr zu entlasten und Parkplatzprobleme zu verhindern, soll außerdem die Taktung der Regionalbusse erhöht werden. „Die Ausgangspunkte direkt in den Ortszentren sind deshalb auch so gewählt“, sagt Erharter.