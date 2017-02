Von Helmut Mittermayr

Reutte – Wo sind nur die Loipen geblieben? Einheimische Wintersportler suchten vor Kurzem das Mühler Feld auf Reuttener Seite ab und konnten keine Bahnen entdecken. Sie dürften schon länger nicht mehr auf den Langlaufskiern gestanden sein – denn seit fünf Jahren kann dort keine Spur mehr gezogen werden. „Ein Grundbesitzer hat sich quergelegt und verweigert uns die Überfahrt“, erklärt Hermann Ruepp, Obmann des Tourismusverbandes Naturparkregion Reutte. Da ihm mehrere „Streifen“ im Feld gehören würden, macht es laut Ruepp keinen Sinn mehr.

Trotzdem ist eine kleine, feine Loipe links und rechts der Metallwerk-Plansee-Straße im Mühler Feld auf Breitenwanger Seite vorzufinden. Diese wird nicht vom TVB, sondern der Gemeinde Breitenwang in Schluss gehalten, die selbst über ein Loipenspurgerät verfügt. „Ein kleines ,Special Service‘ für unsere Mitbürger, natürlich auch für die Schüler“, erklärt Bürgermeister Hanspeter Wagner, seines Zeichens auch Direktor der Sportmittelschule Königsweg. Die Schüler können so direkt von der Schule aus in die präparierte Loipe einsteigen.

Der Tourismusverband hat sein Loipenzentrum seit Langem in der Waldrast in Ehenbichl eingerichtet. Insgesamt bietet er um den Talkessel rund 50 Kilometer präparierte Piste an. „Heuer fällt zwar auch die Lüss komplett weg“, räumt Hermann Ruepp ein, „aber es bleiben beiderseits des Lechs noch genügend Loipenkilometer übrig.“ In die Lüss kann das Spurgerät, das Überbreite besitzt und auf der Straße nicht bewegt werden darf, derzeit nicht zufahren, weil eine Baustelle der E-Werke den Weg entlang des Lechs blockiert. Dies könne sich aber wieder ändern, ist Hermann Ruepp zuversichtlich. Die Sportplatz-Reutte-Ehenbichl-Klausenwald-Runde oder die Wängle-Höfen-Weißenbach-Strecke ließen hingegen keine Wünsche offen.

Die Loipenpräparierung kostet den Tourismusverband jährlich, ohne Gerätekauf, zwischen 30.000 und 35.000 Euro. Einheimische nutzen die Strecken – außer im Februar – weit mehr als Gäste. „Sie sind gern gesehen und bringen Leben auf die Loipen“, sieht Ruepp eine Win-win-Situation für alle.