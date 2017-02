Wattens – Der Tiroler Kristallkonzern Swarovski hat gestern seine neue Niederlassung in Danzig eröffnet, die in den nächsten Jahren sukzessive ausgebaut werden soll. Wie von der TT bereits exklusiv berichtet, werden dort die auf mehrere Standorte verteilten Aktivitäten der „Finance & Administration“-Organisation gebündelt. Um die Marktführerschaft auch künftig zu sichern und auszubauen, gebe es bei Swarovski permanent Projekte zur Optimierung der internen Prozesse und Strukturen. Eines dieser Projekte betreffe die von Mathias Margreiter geführte Geschäftseinheit mit Sitz in Männedorf in der Schweiz, die weltweit über 1500 Mitarbeiter hat und für sämtliche unternehmensbezogenen Swarovski-Dienstleistungen verantwortlich sei.

Auf den Standort Wattens hätten die geplanten Maßnahmen mittelfristig keine Auswirkung, versichert der Konzern. Zuletzt gab es gegenteilige Befürchtungen. In Wattens sind 500 Mitarbeiter im Bereich F&A beschäftigt, ein Dutzend bei der Vertriebs­tochter in Rum.

In Wattens ist unterdessen der Spatenstich für die modernste Kristallfabrik der Welt erfolgt. Auf einer Fläche von 36.000 Quadratmetern entstehen ein neues Kristallschleifzentrum sowie ein Produktentwicklungs- und Innovationszentrum. Insgesamt steckt Swarovski 100 Mio. Euro in die Erweiterung. Es handle sich um einen Meilenstein in der Unternehmensgeschichte und die größte Einzelinvestition im Produktionsbereich in Wattens seit Jahrzehnten. Die Aushubarbeiten für das Projekt haben begonnen. Fertigstellung und Inbetriebnahme sind für 2018 geplant.

Der Swarovski-Konzern mit den Bereichen Kristall, Swarovski Optik und Tyrolit beschäftigt in Tirol insgesamt 6600 Mitarbeiter, davon 4800 allein am Unternehmenssitz in Wattens. Die Gruppe ist somit der größte private Arbeitgeber in Tirol. (va)