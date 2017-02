Von Harald Angerer

St. Jakob i. H. – See oder Winterschluss – die Bergbahn Pillersee überlegt, wie es in Zukunft weitergehen soll. Die Bergbahn hat mit dem Jakobskreuz vor wenigen Jahren stark in den Sommer investiert, das Konzept ist auch voll aufgegangen. So trägt inzwischen der Sommer satte 30 Prozent zum Ganzjahresumsatz bei. Doch die vergangenen drei Winter haben schonungslos die Schwächen der Bergbahn aufgezeigt, die bestehende Beschneiungsanlage ist zu ineffizient und so konnte erst sehr spät richtig in den Winter gestartet werden. „Es ist nun schon der vierte Winter, in dem wir das Weihnachtsgeschäft verpasst haben“, schildert Geschäftsführer Harald Günther. Besonders ärgerlich, denn zu Weihnachten wird etwa ein Drittel der Winter-Einnahmen erzielt.

Um im Winter schlagkräftiger zu werden, braucht es einen neuen Speicherteich und eine Erweiterung der Beschneiungsanlage. Derzeit muss man mit einem kleinen See mit 11.000 m³ Wasser auskommen. „Wir haben aber oben ganz klar zu wenig Schnee“, sagt Günther. Nun spielt die Bergbahn mit der Idee, einen weiteren Speicherteich zu bauen. Insgesamt bräuchte man laut Günther 65.000 m³ Wasser am Berg. Doch das Projekt würde nach einer Grobschätzung mit sechs Millionen Euro zu Buche schlagen. Deshalb will man nun die drei Anrainergemeinden St. Jakob, St. Ulrich am Pillersee und Hochfilzen mit ins Boot holen.

Von Leo Niedermoser, Bürgermeister St. Jakob, gibt es ein klares Bekenntnis zur Bergbahn. „Die Bergbahn Pillersee ist für unsere drei Gemeinden sehr wichtig. Der Betrieb läuft ja gut, aber für Investitionen ist es halt zu wenig“, sagt Niedermoser. Er könne sich aber sehr wohl vorstellen, dass die Gemeinden beim Speicherteich mitzahlen. „Gemeinsam können wir das sicher schaffen, aber wir würden uns nur bei Investitionen beteiligen. Wenn der laufende Betrieb defizitär wäre, dann nicht“, erklärt Niedermoser weiter.

Die Bergbahn gehört seit dem Jahr 2000 der Unternehmerfamilie Günther, welche 92 Prozent der Anteile hält. Mit im Aufsichtsrat vertreten sind seit vergangenem Herbst auch die drei Bürgermeister der Anrainergemeinden Leo Niedermoser (St. Jakob), Brigitte Lackner (St. Ulrich) und Konrad Walk (Hochfilzen). Auch Lackner betont gegenüber der Tiroler Tageszeitung die Bedeutung der Bergbahn für die Region. „Wir werden hier sicher gemeinsam eine Lösung finden“, sagt Lackner, betont aber: „Die Bergbahn ist ein privates Unternehmen und die Gemindegelder sind öffentliche Mittel, natürlich wird es da auch Diskussionen geben.“ Dass die Bergbahn im schlimmsten Szenario den Winterbetrieb einstellen könnte und nur noch im Sommer fährt, ist für sie „Stammtischgerede“, wie sie betont. So etwas sei nicht denkbar.

Dass diese Variante nicht vom Stammtisch, sondern von den Eigentümern selbst kommt, bestätigt Harald Günther. „Wir haben das so den drei Gemeinden präsentiert. Für uns ist das aber wirklich die letztmögliche Lösung. Wir betreiben ein Sportgeschäft und einen Skiverleih an der Talstation, zumindest ein kleiner Skibetrieb ist aber denkbar“, sagt Günther.

Ganz klar für den Erhalt des Skigebiets und gegen den reinen Sommerbetrieb spricht sich Hochfilzens Bürgermeister Konrad Walk aus. „Nicht nur aus touristischer Sicht ist der Skibetrieb wichtig, auch für unsere Einheimischen. Das muss erhalten bleiben“, sagt Walk. An einer Erweiterung der Beschneiungsanlage und dem neuen Speichersee führe kein Weg vorbei. „Wir leisten auch jetzt schon einen kleinen Beitrag und können uns auch vorstellen, den zu erhöhen“, sagt Walk.

Über Zahlen wollen die Bürgermeister nicht sprechen. Den Verteilungsschlüssel gelte es noch auszuverhandeln. Einen geeigneten Platz für den Teich hätte man aber schon gefunden, betont Günther. Eine Entscheidung der Gemeinden erhofft er sich bis zum Herbst des Jahres, denn dann stünden die teuren Revisionsarbeiten an. „Wenn alles gleich bleibt, machen wir sicher einen Fehler“, ist Günther überzeugt.