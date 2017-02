Landeck, Innsbruck – Die mögliche Vergabe einer Buslinie im Tiroler Paznauntal an ein Südtiroler Unternehmen ab Mai 2017 hat am Freitag Postbus-Betriebsratschef Robert Wurm beklagt. Damit habe sich die Politik vom „Bestbieterprinzip verabschiedet“. Der Tiroler Verkehrsverbund (VVT) verwies gegenüber der APA darauf, dass es sich um ein laufendes Verfahren handelt.

Es habe nämlich gegen den „präsumtiven Zuschlagsempfänger“ einen Einspruch von ÖBB-Postbus gegeben, erklärte VVT-Sprecher Philipp Jurschitz. Dabei handle es sich um ein „privates Südtiroler Unternehmen“. „Jetzt läuft zunächst einmal ein Nachprüfungsverfahren“, so Jurschitz.

„Kollektivverträge werden ausgehebelt“

Laut Postbus-Betriebsratschef Wurm sind derartige Nachprüfungen bisher immer „zahnlos“ gewesen: „Sie haben für den unterlegenen Zweitbieter noch nie zum Erfolg geführt“. Er kritisierte gegenüber der APA, dass in den Ausschreibungskriterien etwa nicht hineingeschrieben wurde, dass der österreichische Kollektivvertrag gelten muss: „Damit wird dieser ausgehebelt.“ Zudem fehlten - wie in anderen Verträgen üblich - weitere Standards wie beispielsweise eine Busbereitstellung innerhalb von 20 Minuten.

Wurm fürchtete, dass es sich dabei um einen „Testballon“ handelt: „Wenn die Vergabe an das Südtiroler Unternehmen durchgeht, könnte das in größerem Stil Schule machen.“ Mit dem Zuschlag an ausländische Busunternehmen für den Liniendienst zwischen Landeck und Galtür würden „mehrere Millionen an Steuergeld nach Italien überwiesen“. Zudem fielen dadurch zehn Arbeitsplätze aus Österreich weg. „Damit sind alle Beteuerungen, dass bei uns das Bestbieterprinzip statt dem Billigstbieterprinzip gelten soll, das Papier nicht wert, auf dem es geschrieben wurde“, so Wurm.

„Schieflage“ beseitigen

Der frühere Verkehrsminister Alois Stöger (SPÖ) habe sich mit den Verkehrsverbünden darauf geeinigt, dass bei Ausschreibungen für Linien nur noch Unternehmen den Zuschlag erhalten sollen, die sich an die Vorgaben „Qualität, Sozialkriterien, Sicherheit“ halten. Für die jetzigen Verantwortlichen „leere Worte ohne Bedeutung“, kritisierte Wurm: „Jetzt ist wieder Dumpingpreisen Tür und Tor geöffnet“.

ÖBB-Chef Andreas Matthä und Verkehrsminister Jörg Leichtfried (SPÖ) als Eigentümervertreter seien gefordert, „diese Schieflage zu bereinigen“.