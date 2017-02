Landeck, Innsbruck – Die mögliche Vergabe einer Buslinie im Tiroler Paznauntal an ein Südtiroler Unternehmen ab Mai 2017 hat am Freitag Postbus-Betriebsratschef Robert Wurm beklagt. Dies wurden wiederum vom Verkehrsverbund Tirol umgehend dementiert. So schreibt der VVT in einer Aussendung: „Im Zug der Berichterstattung über Ausschreibungen zu Leistungen des öffentlichen Verkehrs in Tirol und angrenzenden Regionen wurde fälschlicherweise von einer Vergabe im Paznaun an ein Südtiroler Busunternehmen berichtet.“ Richtig sei vielmehr, dass der Regiobus Paznaun an ein regionales Tiroler Verkehrsunternehmen vergeben wurde.

Sehr wohl wurde aber, so der VVT, die grenzüberschreitende Linie Landeck - Martina – Nauders an ein Südtiroler Verkehrsunternehmen vergeben. Derzeit laufe in diesem Fall ein Nachprüfungsverfahren beim Landesverwaltungsgericht Tirol.

In einer Aussendung der APA am Freitagvormittag hieß es zu der Vergabe der Buslinie Landeck Galtür noch, es habe laut VVT-Sprecher Philipp Jurschitz gegen den „präsumtiven Zuschlagsempfänger“ einen Einspruch von ÖBB-Postbus gegeben. Dabei handle es sich um ein „privates Südtiroler Unternehmen“. Es laufe derzeit ein Nachprüfungsverfahren. Von der zweiten Vergabe, der Linie Landeck - Martina – Nauders war noch keine Rede.

Auch den ursprüngliche Vorwurf des Postbus-Betriebsratschefs, damit habe sich die Politik vom Bestbieterprinzip verabschiedet, will der VVT so nicht gelten lassen: Selbstverständlich sei in beiden Fällen das Vergabeverfahren in einem zweistufigen Verhandlungsverfahren mit EU weiter öffentlicher Bekanntmachung nach dem Bestbieterprinzip durchgeführt worden. Und dies sei unter Berücksichtigung umfassender Qualitätskriterien (unter anderem Fahrzeugalter, Winter-/Schneekettenerfahrung, kein Vergehen hinsichtlich Lohn- und Sozialdumping) umgesetzt worden. (TT.com)