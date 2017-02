Innsbruck – Die mögliche Vergabe einer Buslinie im Oberland an ein Südtiroler Unternehmen hat Postbus-Betriebsratschef Robert Wurm auf den Plan gerufen: Er fürchtete den Verlust von Jobs, den Abfluss von Millionen an Steuergeld nach Italien und weitere Vergaben von Linien an ausländische Firmen. Wurm ortet hier einen „Testballon“, denn: „Wenn die Vergabe an das Südtiroler Unternehmen durchgeht, könnte das in größerem Stil Schule machen.“

Konkret geht es laut dem Verkehrsverbund Tirol (VVT) um die Verbindung Landeck – Martina (Schweiz) – Nauders, die „in den letzten Wochen“ an eine Südtiroler Firma vergeben wurde. Diese soll die Strecke ab Mai übernehmen. Ganz fix ist das aber noch nicht: Aktuell läuft ein Nachprüfungsverfahren beim Landesverwaltungsgericht. Das hatte der Postbus beantragt – Betriebsrat Wurm macht sich aber keine großen Hoffnungen, dass sich an der Entscheidung für das nicht namentlich genannte Südtiroler Privatunternehmen noch etwas ändern wird. Die Richter prüfen, ob die Ausschreibekriterien und die Vergabe rechtlich einwandfrei waren. In vier bis sechs Wochen soll es eine Entscheidung geben.

Insgesamt wurden laut VVT vier Linien für eine Laufzeit von acht Jahren ausgeschrieben, das Volumen beläuft sich demnach auf „mehrere Millionen Euro“. Keine Angaben wollte der VVT dazu machen, mit welchen Preis die Südtiroler heimische Anbieter überflügelt haben. Übrigens: Die drei weiteren Strecken (Landeck – Galtür, Ortsverkehr Kappl, Strass im Zillertal – Fügen über Bruck) sind an „regionale Unternehmen“ gegangen, Details dazu wollte der VVT gestern noch nicht bekannt geben.

Gewerkschafter Wurm kritisiert, die Politik habe sich mit der Südtirol-Vergabe „vom Bestbieterprinzip verabschiedet“. Der VVT weist das zurück, es sei auch hier ein zweistufiges Vergabeverfahren durchgeführt worden. (wer, APA)