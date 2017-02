Lienz – Die Wirtschaftskammer Lienz gab unlängst die Zahl der Firmen-Neugründungen im Jahr 2016 bekannt. 211 neue Unternehmen waren es, davon 98 so genannte Personenbetreuerinnen. Diese Gruppe umfasst die 24-Stunden-Pflegerinnen, die alte und kranke Menschen zu Hause betreuen – die TT berichtete.

Die Kammer verteidigt in einer Aussendung nun diese Gruppe von Dienstleisterinnen. „Der Vorhalt, bei der Neuanmeldung von Personenbetreuungsgewerben handle es sich um keine ,echten‘ Gründungen, ist nicht gerechtfertigt“, heißt es in einer Aussendung. „Tatsache ist, dass diese Berufsgruppe durchwegs vollversicherungspflichtige Personen umfasst, welche ihre gesellschaftlich wertvolle Tätigkeit hauptberuflich als ,Ein-Personen-UnternehmerInnen‘ ausüben. Damit befinden sie sich in guter Gesellschaft – immerhin sind österreichweit an die 60 Prozent aller Wirtschaftskammer-Mitglieder Ein-Personen-Unternehmen“, führt die Kammer weiter aus.

Abgesehen davon sei die Zahl der Neugründungen von 2016 auf jeden Fall erfreulich, meint die Kammer: „Selbst wenn man von den ausgewiesenen 211 Gründungen jene 98, die auf das Personenbetreuergewerbe entfallen, abzieht, verbleiben noch 113 Gründungen in anderen Sparten.“ (TT)