Innsbruck – Das Autojahr 2016 war das drittstärkste in der österreichischen Geschichte und für den Volkswagen-Konzern wegen der weltweiten Diskussionen nach dem Abgasskandal ein besonders turbulentes. Mit 329.604 Pkw-Neuzulassungen wuchs Österreichs Markt im Vergleich zu 2015 um 6,8 Prozent. Die Gründe für die positive Marktentwicklung sieht Alain Favey, der Sprecher der Geschäftsführung in der Porsche Holding Salzburg, u. a. in den niedrigen Zinsen sowie den niedrigen Spritpreisen. Die Marken des Volkswagen-Konzerns erzielten in Österreich einen stabilen Marktanteil von 34,5 Prozent.

Noch besser lief es im Vorjahr in Tirol, wo sogar ein überdurchschnittliches Marktwachstum erzielt werden konnte. Der Pkw-Neuwagenmarkt lag insgesamt bei 29.611 Neuzulassungen, was eine Steigerung von 13,8 Prozent bedeutet. Auch die Volkswagen-Konzernmarken erzielten einen Marktanteil, der mit gleich 40 Prozent noch einmal deutlich über dem hohen Österreich-Wert lag.

VW konnte in Tirol das Pkw-Neuzulassungsvolumen um 750 Stück zum Vorjahr erhöhen und einen Marktanteil von 22,9 Prozent erreichen. Audi war 2016 in Tirol die erfolgreichste Premiummarke, steigerte ihr Volumen um rund 200 Fahrzeuge und hielt ihren Marktanteil von 5,5 Prozent. Seat konnte auch dank seines neuen SUV-Modells Ateca den Marktanteil von 4,3 auf 5 Prozent steigern. Skoda hatte ein kleines Verkaufsminus, blieb aber mit 6 Prozent Marktanteil Dritter in der Tiroler Markenwertung .

„Wir können mit den Volkswagen-Konzernmarken auf ein außergewöhnlich erfolgreiches Autojahr 2016 zurückblicken“, sagt Erwin Cassar, Verbundgeschäftsführer der Porsche Inter Auto Betriebe in Innsbruck (VOWA und Porsche Innsbruck). Diese haben 3600 Neuwagen aller VW-Konzernmarken an Kunden ausgeliefert und gleichzeitig 2100 Gebrauchtwagen verkauft. Für heuer rechnet Cassar mit einem stabil guten Automarkt auf dem Niveau von 2016.

Zur Rückruf-Aktion rund um den Abgasskandal betont Cassar, dass für die meisten Fahrzeuge jetzt die technischen Lösungen zur Umrüstung von den deutschen Behörden freigegeben worden seien. „Die Kunden erhalten nun sukzessive ein Schreiben mit der Einladung, die Umrüstung in einer Markenwerkstätte durchführen zu lassen.“ Cassar zeigt sich zuversichtlich, die Aktion bis zum Herbst 2017 abschließen zu können. (va)