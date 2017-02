Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – „In Tirol ist Innsbruck die beste touristische Marke.“ Karin Seiler-Lall, die einstige Tirol-Werberin, die seit 1. Jänner 2016 im Tourismusverband Innsbruck und seine Feriendörfer als Geschäftsführerin tätig ist, sagt diesen Satz, ohne mit der Wimper zu zucken. Mehr noch – in Teilen von Übersee und Europa sei Innsbruck mitunter bekannter als Kitzbühel oder Tirol. Im Land selbst liegt der TVB Innsbruck mit über drei Millionen Nächtigungen pro Jahr hinter dem Ötztal an zweiter Stelle.

Mieming, Kühtai etc. – über die vergangenen Jahre ist der TVB Innsbruck stark gewachsen. Trotz der Fusionen hat man den Regionen aber ihre Eigenständigkeit gelassen. „Außer dem Kühtai sind das aber nicht wirkliche Touristenhochburgen, die das weiter rechtfertigen würden“, lässt Seiler-Lall aufhorchen. Bereits für das laufende Jahr wurden die Marketing-Budgets zusammengelegt. Teils wurden auch einzelne Regionsbüros geschlossen. Am Beispiel Kematen auch gegen den Widerstand der Dorfpolitik. Das hat Strategie. Denn Seiler-Lall hat für den TVB – in enger Abstimmung mit Obmann Karl Gostner und dem TVB-Vorstand – einen Strategieprozess 2017–2022 aufgesetzt. Und diesen will sie nun Zug um Zug umsetzen.

Während die Stadt Innsbruck also eine zugkräftige Marke ist – hierbei half auch der vor einigen Jahren durchgeführte Markenbildungsprozess: Stichwort „alpin-urban“ –, hinkten die Regionen dem hinterher. Das soll sich ändern. „Der Gast soll sich für Innsbruck entscheiden. Wir müssen es schaffen, dass er aber unter Innsbruck mehr als nur eine Stadt sieht“, sagt Seiler-Lall. Und hier soll auch der werbetechnische Übergang hin zum Produktmarketing erfolgen. Mittels einer Handvoll Themen wie etwa Radfahren, Wandern oder Skifahren soll künftig Innsbruck als Regionsmarke in die Welt getragen werden. In der Praxis heißt das, dass sowohl die Logo- als auch einzelne Webauftritte reduziert werden müssen. Angebote aus den Regionen sind besser zu bündeln. Profitieren sollen davon alle. Denn primär, so die TVB-Geschäftsführerin, entscheide der Gast von heute zuerst, welchem Thema er sich im Urlaub widmen wolle. Erst dann folge die (Aus-)Wahl der Destination. Das übergeordnete Ziel müsse daher die Entwicklung einer „Urlaubsdestination Innsbruck“ sein. Eine, die eine breite inhaltliche Palette anbieten kann – von der Hochkultur bis hin zum Skifahren.

Die Gefahr, dass einzelne Regionen und Orte dabei auf der Strecke bleiben könnten, sieht Seiler-Lall nicht. Die Verortung sei nach wie vor wichtig. Die Bedeutung der Orte werde sich nicht verändern, lediglich deren Platzierung in der Kommunikation der Ferienregio­n nach außen.

Seiler-Lall denkt aber noch einen Schritt weiter: „In der Vermarktung müssen wir über die Tourismusgrenzen hinausdenken.“ Das, was für die Bewerbung auf den Fernmärkten bereits umgesetzt sei, müsse auch im Nahbereich erfolgen. Als Beispiele nennt sie die Kristallwelten (TVB Hall-Wattens) bzw. den Stubaier Gletscher (TVB Stubai): „Wir profitieren von beiden.“ Den Gast würden aber weder TVB- noch Gemeindegrenzen interessieren. Also neue Fusionen? „Aus Sicht des Gastes wäre das der logische nächste Schritt“, sagt Seiler-Lall. Wobei dann eine weitere Problematik zu lösen sei. Größere TVB ziehen auch größere Verantwortung für die Obleute nach sich. Diese sind nur ehrenamtlich tätig, der Obmann-Job sei indes ein „Fulltimejob“. Irgendwann müsse man „überlegen, ob nicht auch diese gewählte Ebene zu überdenken ist“, sagt Seiler-Lall.