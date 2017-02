Lermoos – Die Ortswärme Lermoos kann ohne Zweifel als Erfolgsmodell bezeichnet werden. 2009 ging die Anlage mit rund 80 Abnehmern in Betrieb, bis Ende 2016 konnte die Zahl auf 160 verdoppelt werden. Durch diesen Zuwachs beträgt der jährliche Brennstoffbedarf mittlerweile knapp 30.000 Schüttraummeter an Biomasse, welche ausschließlich aus der Region um die Zugspitze stammt. Mit dem Heizwerk wird die Wärmeversorgung von privaten, kommunalen und gewerblichen Objekten in der 1100-Einwohner-Gemeinde übernommen, die mit 4200 Gästebetten auch großen Energiebedarf in der Hotellerie aufweist.

„Das Herz der Heizanlage bilden ein 3000 kW starker Ofen, ein kleinerer 1500-kW-Ofen sowie eine Wärmerückgewinnung, die durch Kondensation des Abgases zusätzliche 500 bis 600 kW bringt. Ein 90.000-Liter-Heißwasser-Pufferspeicher dient zur Absicherung zu Spitzenzeiten“, beschreibt Peter Wörz, Betriebsleiter der Anlage. Bürgermeister Stefan Lagg unterstreicht deren Bedeutung: „Durch die nachhaltige Energiegewinnung profitieren wir mehrfach: durch eine geringere Belastung durch Hausbrand, außerdem wird weniger Öl verbraucht. Die Beteiligung der Gemeinde hat sich voll ausgezahlt.“

Im vergangenen Jahr wurden 20 Gigawatt-Stunden Wärme produziert, die über ein rund zehn Kilometer langes Rohrleitungsnetz verteilt wird. „Zehn Prozent der benötigten Wärme können aus dem Abgas rückgewonnen werden“, beschreibt Betriebsleiter Wörz und fügt hinzu: „Durch den Einsatz von Biomasse und den hohen technischen Standard erspart die Ortswärme Lermoos dem Zugspitzkessel eine große Menge an klimaschädlichem CO². Würde zum Beispiel die gleiche Menge an Wärme mit Heizöl produziert, würden 5800 Tonnen Kohlendioxid emittiert.“ Bei Erdgas liege die CO²-Emission mit 4200 Tonnen auf ebenfalls hohem Niveau. Hermann Gahr, Obmann der BioEnergie Tirol, ergänzt: „Auch mit der Klimastrategie des Landes ‚Tirol 2050‘, die sich dafür ausspricht, dass 2050 kein Heizöl und Erdgas mehr zum Heizen verwendet werden soll, geht das Konzept konform.“

Die Entwicklung des Werks und der Rückhalt der Abnehmer freut auch Klaus Flörl, Geschäftsführer der Ortswärme Lermoos. Er verweist zudem auf die positiven Auswirkungen auf Wertschöpfung und Waldbewirtschaftung in der Region: „Zur Wärmeproduktion werden ausschließlich regionale, nachwachsende Ressourcen verarbeitet. Die Absicherung von Erträgen für Waldbesitzer und die Beauftragung von Dienstleistern wie der Holzbringung, der Hackgut-Produktion sowie Betrieb und Instandhaltung des Werkes schaffen Wertschöpfung. Auch die Verwertung von Ast- und Gipfelholz in den Wäldern nahm seit 2009 merklich zu.“ (TT, fasi)