Von Alexander Paschinger

Imst – In ganz Tirol ging im Jänner die Arbeitslosigkeit um 5,3 Prozent zurück. In ganz Tirol? Nein, einzig der Bezirk Imst färbt die durchwegs grüne (Rückgang) AMS-Karte Tirols leicht rot (Steigerung), oder besser zart altrosa, ein. „Das sind 0,3 Prozent oder sieben Personen mehr als im Jänner 2016“, rechnet der Imster AMS-Leiter Erwin Klinger die „verschwindend geringe Steigerung“ vor.

Umso wichtiger war dem AMS-Chef die Ursachensuche. „Wir vermuteten in der ersten Reaktion, dass es das Bau- oder das Baunebengewerbe sei“, erzählt Klinger. Letztlich ortete das AMS-Team die Steigerung aber an einem kaum vermuteten Nebenschauplatz: „Den Zuwachs können wir ziemlich genau an den Ernteausfällen bei den Äpfeln in Haiming festmachen.“ Im April des Vorjahres gab es bekanntlich Frostschäden, die zu einer geringeren Apfelernte führten. Die Auswirkungen spürten nicht nur die Obstbauern selbst, sondern auch „elf Damen, die eigentlich auch im Jänner beim Sortieren der Äpfel im Haiminger Obstlager beschäftigt wären“, so Klinger. Diese mussten freigestellt werden, weil die Äpfelvorräte zu Ende gegangen seien.

Zum Stichtag 31. Dezember waren im Bezirk Imst übrigens 2190 Personen (plus 0,3 Prozent) arbeitslos gemeldet, im Dezember zählte man 27.796 unselbstständig Beschäftigte (plus 2 Prozent). „Es ist so, dass die Beschäftigung im Bezirk steigt“, verweist Klinger auf ein sehr gutes Arbeitsmarktjahr 2016. Ob das 2017 zu halten sein wird, will er in einer Bilanzvorstellung diese Woche analysieren.