Von Peter Nindler

Innsbruck – Kleine oder große Betriebe fördern? Wirtschaftspolitisch will das Land jetzt offenbar auch Signale an beschäftigungsintensive Unternehmen im Land setzen. Aus der Wirtschaftsförderung des Landes wird nämlich jetzt mit dem Liebherr-Werk in Telfs ein Betrieb mit rund 530 Mitarbeitern unterstützt und der Aufbau eines neuen Geschäftsfelds mit 176.000 Euro gefördert. So genannte Teleskoplader für die landwirtschaftliche Nutzung werden in Telfs hergestellt, davon erwarten sich die Eigentümer einen Mehrumsatz von 400 Mio. Euro bis 2022. Gleichzeitig kündigt Liebherr 100 neue Arbeitsplätze bis Ende 2022 an.

Für das Land entspricht das Vorhaben bzw. die Standorterweiterung den Zielsetzungen der Großunternehmerförderungen. Die Liebherr-Gruppe mit Sitz in der Schweiz hat neben dem Werk in Telfs noch einen Standort in Lienz (Kühlgeräte) und betreibt das Interalpenhotel in Telfs-Buchen. In Tirol erwirtschaftet Liebherr einen Umsatz von rund 461 Millionen Euro.

Doch nicht nur Liebherr erhält eine Förderspritze des Landes, sondern auch der Kufsteiner Autozulieferer Vahle Deto. Der will in Schwoich ebenfalls seine Betriebsstruktur erweitern. U. a. wird eine zusätzliche Inhouse-Fertigung realisiert, um derzeit ausgelagerte Fertigungsaufgaben ins Unternehmen zu integrieren. In einer ersten Ausbaustufe werden 18 Arbeitsplätze geschaffen, insgesamt werden im neuen Betriebsgebäude 100 Mitarbeiter beschäftigt. Einerseits gewährt das Land eine Arbeitsplatzprämie in Höhe von 72.000 Euro. Zum anderen erhofft sich das Land durch das Innovationspotenzial und die angepeilte Wachstumsstrategie positive Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt, weshalb die Landesförderung auf 119.400 aufgestockt wird.

Vom Impulspaket des Landes wiederum profitiert die Tiroler Rohre GmbH in Hall. Der Anlagebau in Hall wird technisch verbessert, dafür gewährt das Land einen nicht rückzahlbaren Zuschuss von 62.240 Euro (Investitionsprämie). Und für elf neue Arbeitsplätze gibt es 22.000 Euro Förderung der öffentlichen Hand.