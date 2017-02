Von Helmut Mittermayr

Reutte, Innsbruck – Sie haben nächtelang diskutiert, wie schwierig es für Musiker ist, zu fairen Konditionen neue Songs unter die Leute zu bringen. Streamingdienste, Onlinestores – Möglichkeiten gibt es genug. Aber alle „Partner“ schauen letztendlich auf ihr Geschäft und leben von der Gewinnbeteiligung; gerade für regionale Musiker, bei denen die Verkaufszahlen noch übers Kopfrechnen aufsummiert werden können, sind große Onlineplattformen deshalb keine wirkliche Hilfe. „Andererseits heißt es auch immer: Sitzen drei Musiker an einem Tisch, dann jammern sechs“, sagt Stefan Wolf, der seit 20 Jahren als Musiker tätig ist. Gemeinsam mit Gab­y Schwarzkopf, Alexander Goidinger, Simon Kräutler und Gerd Pichler wurde das „Jammern“ offiziell beendet und im Juli 2015 in Reutte die Firma Bergton GmbH eingetragen.

Die Aufbauarbeit vom Programmieren und Designen eines Webshops (bergton.net) über die Einrichtung von Zahlungssystemen bis hin zur Frage, was denn nun wirklich faire Konditionen seien, benötigte mehr als ein Jahr. Inzwischen hat das Unternehmen Marktreife erlangt. Erste Produkte – wie etwa eine Weihnachts-CD des Außerferners Andreas Kopeinig – wurden erfolgreich vertrieben. 70/30 heißt der goldene „Schnitt“ bei Bergton. Bei einem Netto-Verkaufserlös für einen Einzeltitel von einem Euro behält Bergton derzeit 30 Cent. „Unser erklärtes Firmenziel in ein paar Jahren heißt sogar 95/5. Je mehr Umsatz wir schaffen, desto höher soll die Marge für die Musiker werden“, sagt Gaby Schwarzkopf. Gewinne zu machen sei nicht das vorrangige Ziel von Bergton. Wolf: „Alle Beteiligten müssen nicht davon leben. Wir als Firma schneiden auch nicht an den Rechten mit und wollen auch nicht exklusiver Partner sein.“

Die Bergtoner gehen davon aus, dass der Konsument wieder bereit ist, für die Leistung Musik auch etwas zu bezahlen und Musik nicht nur als gestreamte Berieselung nahezu kostenlos zu konsumieren, erklärt Geschäftsführer Wolf. Künstlern und Künstlerinnen soll „ein fairer Vertrieb ihrer Werke“ ermöglicht werden und der größte Teil des Erlöses aus dem Verkauf beim Urheber verbleiben – und nicht bei Verlagen, Verwertungsgesellschaften oder Internethändlern. So das hehre Ziel von Bergton. Drei der fünf Beteiligten sind selbst Berufsmusiker und wissen um die Schwierigkeiten der Branche.

In Bergton integriert ist auch das eigene Label „Leash the Dog Records“, in dem im eigenen Tonstudio in Innsbruck produziert werden kann. Das alternative Geschäftsmodell ist nicht gewinnorientiert, aber auch nicht absolut uneigennützig. „Wir sind keine Kulturinitiative, sondern eine Firma. Aber weltumspannende Musikindustrie wird aus uns auch keine“, lacht Wolf. Zumindest die Aufwendungen sollten erwirtschaftet werden. Der Name Bergton sage übrigens viel über das Selbstverständnis. Man sei dem Außerfern und Tirol eng verbunden, ohne zugleich provinziell zu sein. Der Markt sei die ganze Welt.