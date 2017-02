Von Catharina Oblasser

Lienz – Weniger Politiker, mehr Touristiker und insgesamt eine Verjüngung im Tourismusverband Osttirol: Dafür setzt sich die Junge Wirtschaft des Bezirks mit Obmann Thomas Winkler ein. Der Hotelier, der ein Gasthaus in Tristach betreibt, sieht den Verband derzeit als bloße Politbühne und vermisst eine Strategie.

Im Dezember 2017 finden Neuwahlen im TVB statt. Bis dahin will Winkler aus den eigenen Reihen, aber auch mit erfahrenen älteren Touristikern ein schlagkräftiges Team auf die Beine stellen, um der alten Garde um Obmann Franz Theurl und Aufsichtsratsvorsitzenden Werner Frömel Paroli zu bieten. „Ob wir eine eigene Kandidatenliste aufstellen, wissen wir noch nicht“, sagt Winkler.

Was die Junge Wirtschaft anders machen würde, wenn sie könnte? „Es braucht eine Strategie, ein Konzept und Ziele, die man sich setzt“, meint der 34-Jährige. „Die Tourismusstrategie 2025, die vor einigen Jahren präsentiert wurde, wartet noch immer auf ihre Umsetzung.“ Im Verband müsste die Geschäftsführung das Sagen haben und nicht, wie es jetzt sei, der Obmann. Außerdem finden Winkler und seine Mitstreiter die Personalkosten im TVB sehr hoch. „Zwei Millionen vom Acht-Millionen-Euro-Budget werden dafür verwendet. Das erscheint mir unverhältnismäßig.“ Man brauche schließlich jeden Euro für Marketing und Werbung. Was Winkler sonst noch ein Anliegen ist: „Der Wintertourismus in Osttirol ist eine riesige Baustelle. Dass es beim Hochstein so weit kommen musste, dass das Skigebiet wahrscheinlich zusperrt, ist eine Frechheit.“

Er selbst sei nicht politisch gebunden, sagt Winkler. „Auch nicht im Wirtschaftsbund.“ Das Gleiche gelte für seine Vorstandskolleginnen Rebecca Schett und Martina Mellitzer. Samuel Grausgruber, das vierte Vorstandsmitglied, ist bei den NEOS.

Was die Politik im TVB derzeit betrifft, so finden sich dazu insgesamt vier Männer im dreiköpfigen Vorstand und im zwölfköpfigen Aufsichtsrat: Obmannstellvertreter sind der Matreier ÖVP-Bürgermeister Bundesrat Andreas Köll sowie Josef Schett, Landtagsabgeordneter von impuls tirol. Im Aufsichtsrat sitzen Karl Poppeller, ÖVP-Bürgermeister von Ainet, und der ÖVP-Landtagsabgeordnete Hermann Kuenz, der auch stellvertretender Vorsitzender ist. Zusätzlich haben drei Bürgermeister der Osttiroler Regionen ein Stimmrecht im Aufsichtsrat: Das sind Anton Steiner und Matthias Scherer (beide ÖVP) sowie Ingo Hafele (unabhängig). Somit sind sieben der 18 TVB-Funktionäre mehr oder weniger einflussreiche Politiker.

Wie viele der derzeitigen Funktionäre sich wieder der Wahl stellen, ist ungewiss. Obmann Franz Theurl und Aufsichtsrat Werner Frömel wollten sich zuletzt nicht dazu äußern. „Die Wahlen sind erst im Dezember. Es ist noch zu früh, jetzt etwas zu sagen“, meint Theurl.