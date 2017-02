Innsbruck – In die Diskussion um die Elektro-Mobilität klinkt sich nun auch der Wirtschaftsbund Tirol ein. Es fehle in Tirol an einer Gesamtstrategie, urteilt Ernst Fleischhacker, der eine Projektstudie zum Thema E-Autos geleitet hat. Informationen, Förderungen und Behördenverfahren seien zersplittert und kompliziert, Stromzuleitungen und Lade-Infrastruktur unzureichend, die Ausbildung mangelhaft und der Stromhandel begrenzt. Lob gab es für das 72 Millionen Euro schwere Förderpaket des Bundes (Kauf von E-Autos, Hybridautos, E-Mopeds, Ladestationen).

Derzeit beispielsweise seien in Tirol 24 unterschiedliche Kundenkarten nötig, wollte man an den diversen Stromtankstellen sein E-Auto aufladen, kritisiert der Autohändler Klaus Innerbichler. Weiters seien Informationen zu den diversen Förderungen von Bund und Land nicht gebündelt, bemängelt Unternehmensberaterin Sybille Regensberger. „Es kann niemand auf Knopfdruck sagen, was wie gefördert wird.“ Zudem sei manche Förderung vom Autoverkäufer zu beantragen, andere dagegen vom Autofahrer selbst. „Viel zu kompliziert“, so der Befund.

Die Unternehmer wittern im Ausbau der E-Mobilität aber auch das Geschäft mit dem Strom. Wirtschaftsbund-Obmann Franz Hörl fordert, den Stromhandel auszudehnen, etwa auf Tankstellen- und Garagenbetreiber. „Warum sollte eine Tankstelle nicht Strom einkaufen und ihn selbst handeln wie jede andere Ware auch“, so Hörl. Derzeit benötigt es für den Stromhandel eine Zulassung der Regulierungsbehörde E-Control.

Kritisiert wurden auch angebliche Mängel in der Ausbildung im Bereich E-Autos. In der Ausbildung gebe es diesbezüglich „noch gar nichts“, behauptet Rebecca Kirschbaumer, Obfrau der Tankstellenbetreiber in der Wirtschaftskammer. Firmen würden selbst ausbilden, in den Berufsschulen sei „kein Interesse da“.

Diese Darstellung weist Ernst Römer, Direktor der Tiroler Fachberufsschule für Kfz-Technik, entschieden zurück. „Die Berufsschulen haben alle Möglichkeiten, um im Bereich E-Autos auszubilden“, so Römer. Es fehle aber an Lehrlingen. „Wir stehen Gewehr bei Fuß und könnten jederzeit mit dem Spezialmodul Hochvolttechnik starten. Wir warten aber seit zwei Jahren vergeblich auf einen Lehrling. Es gibt bundesweit nicht einen einzigen Lehrling, der für die Ausbildungsschiene zu E-Autos oder Hybriden gemeldet ist.“ Den Schulen sei zudem gesetzlich untersagt, im praktischen Unterricht mit Hochvolt-Anlagen (400 bis 1000 Volt) zu arbeiten. Autokonzerne würden selbst ausbilden, weil jeder Hersteller sein eigenes E-Konzept verfolge. (mas)