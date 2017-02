Innsbruck – Rund 6,8 Milliarden Euro brutto haben die Unternehmen des stationären Einzelhandels in Tirol im Jahr 2016 umgesetzt. Damit sind die Umsätze gegenüber 2015 nominell um 2,5 Prozent gestiegen. Real – also unter Berücksichtigung der Preissteigerungen – betrug das Wachstum 2,2 Prozent. Das geht aus der aktuelle Konjunkturerhebung der KMU Forschung Austria hervor, welche die Wirtschaftskammer Tirol am Mittwoch bekannt gab. „Damit hat sich der Tiroler Einzelhandel, wie auch schon in den Vorjahren, besser entwickelt als der stationäre Einzelhandel in Gesamt­österreich, der ein nominelles Wachstum von 0,9 Prozent und ein reales Wachstum von 0,6 Prozent verzeichnet“, teilte der Obmann des Tiroler Handels in der Wirtschaftskammer, Martin Wetscher, am Mittwoch mit.

Dies sei freilich kein Grund für Euphorie, zeige aber durchaus, dass der Tiroler Handel gut aufgestellt sei, meinte Wetscher. (TT)