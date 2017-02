Innsbruck – Die Konsumentenschützer der Arbeiterkammer Tirol (AK) kritisieren, dass Banken für Sparguthaben oft weniger als ein halbes Prozent zahlen, gleichzeitig aber den Überziehungszinsen „unverschämt zugreifen.

Bis zu 12,25 Prozent pro Jahr Sollzinsen würden Bankkunden in Tirol zahlen, wenn sie ihr Konto überziehen müssen. Wird der gewährte Rahmen überschritten, sind es sogar bis zu 17,25 Prozent. Wer hingegen ein Guthaben auf seinem Konto liegen lässt, bekomme dafür sehr wenig - oder überhaupt nichts.

AK-Präsident Erwin Zangerl forder die Banken zu „Engelt mit Augenmaß und einem ordentlichen Umgang mit Beschäftigen“ auf. Denn auf der einen Seite würden hunderte Mitarbeiter abgebaut, um die Gewinne zu optimierne und auf der anderen Seite würden die hohen Überziehungszinsen jene treffen, die ohnehin Probleme mit der Finanzierung ihres Lebensunterhaltes haben.

Besonders hart ins Gericht geht die AK mit der Bank für Tirol und Vorarlberg, der Bank Austria und den Volksbanken. Letztere kritisiert Zangerl für eine besondere „Geheimhaltungspolitik“. So habe es die Volksbank Tirol als einziges Tiroler Institut abgelehnt, sich beim letzten Bankenmonitoring zu beteiligen, sodass die aktuellen Konditionen und Entgelte diesmal dort gesondert ermittelt werden mussten. Weiters moniert Zangerl, dass für eine Überweisung bei der Bank Austria 6,50 Euro und bei der Volksbank fünf Euro fällig werden, egal, wie hoch die Summe sei: „Wer also zum Beispiel eine Telefonrechnung in Höhe von 30 Euro in Bar überweisen will, zahlt so bis zu 21 Prozent Spesen“ (TT.com)