Innsbruck – Die Konsumentenschützer der Arbeiterkammer Tirol registrieren immer mehr unzufriedene Bankkunden. Viele Tiroler würden es als äußerst ungerecht empfinden, dass Banken für Sparguthaben oft weniger als ein halbes Prozent zahlen, gleichzeitig aber bei den Überziehungszinsen für Girokonten „unverschämt zugreifen“ und bis zu 17,25 Prozent p. a. bei Kontoüberziehung zahlen müssen.

Sauer stoßen den Konsumentenschützern in ihrem aktuellen „Bankenmonitoring“ auch die Kosten für Bareinzahlungen auf. Wer etwa an einem Schalter der Bank Austria mit Erlagschein bar auf ein Fremdkonto einzahle, müsse für diese Dienstleistung 6,50 Euro bezahlen. Ebenfalls zu den Spitzenreitern zähle mit 5 Euro pro Bareinzahlung die Volksbank Tirol. Bei der Zinsspanne hingegen sei die BTV einer der Spitzenreiter, so die AK. „Auf der einen Seite werden Hunderte Banken-Mitarbeiter abgebaut, um die Gewinne zu maximieren, auf der anderen Seite werden Tiroler Arbeitnehmer und Kontobesitzer bei dem derzeit extrem niedrigen Zinsniveau für Kontoüberziehungen ordentlich zur Kasse gebeten“, ärgerte sich AK-Präsident Erwin Zangerl am Donnerstag. Die hohen Überziehungszinsen würden genau jene treffen, die ohnehin Probleme mit der Finanzierung ihres Lebensunterhaltes hätten. Zangerl rief die Banken zu „Entgelten mit Augenmaß“ und „zu einem ordentlichen Umgang mit den Beschäftigten“ auf.

Tirols Bankenobmann Harald Wanke sprach von einer „überspitzten Darstellung von Einzelfällen“. In verschiedenen internationalen Erhebungen würden Österreich und insbesondere Tirol unterdurchschnittliche Gebühren und Zinsspannen aufweisen. Die Kunden seien auch durchwegs gut informiert und vermehrt wechselbereit. „Weiters darf auch angemerkt werden, dass die Tiroler Banken deswegen die Mitarbeiterzahl – und das auch nur geringfügig – angepasst haben, damit man konkurrenzfähig bleibt“, betonte Wanke. Die „andauernden Klagen“ und Kritik an den Banken würden auch den rund 7676 Mitarbeitern der Sparte und somit auch den Mitgliedern der AK schaden. (wer)