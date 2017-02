Innsbruck – In den kommenden drei Jahren stehen in der Tiroler Gastronomie 1500 Betriebsübergaben an. Das schätzt die Wirtschaftskammer Tirol und warnte am Donnerstag vor wachsenden Problemen beim Übergang von Senior zum Junior oder zu einem anderen neuen Pächter. Der Grund: Rechtlich habe es in den vergangenen Jahren Verschärfungen gegeben. Die Überprüfung der Betriebsanlagengenehmigung etwa mache vielen Neo-Gastronomen Probleme. Auch bei Themen wie Gastgärten, Brandschutz, Lärm- oder Geruchsbelästigung gebe es immer wieder Schwierigkeiten, wenn eine Lokal den Besitzer wechsele.

Die Fachgruppe Gastronomie will deswegen Wirten, die ihren Betrieb übergeben, künftig einen Anwalt zur Seite stellen. Das soll für die Tiroler Gastronomen kostenlos sein. Die Kammer rechnet mit 30 bis 50 Anfragen pro Jahr. Betreuen soll die Wirte eine externe Anwaltskanzlei. Was die Kammer dafür ausgeben will, sagte sie gestern nicht. (wer)