Innsbruck, Reutte, Brixental — Die Eiseskälte ist vorbei, der Frühling sendet seine ersten Wärmeboten: Damit fühlen sich auch die kleineren Skifahrer und Familien auf den Pisten wohl — sehr zur Freude der heimischen Seilbahnwirtschaft. „Diese Woche der Semesterferien wird von den Tirolern sehr stark angenommen, weil wahnsinnig viele Einheimische bei uns eine Saisonkarte haben, die natürlich in den Ferien ausgiebig genützt wird", freut sich der Geschäftsführer der SkiWelt Wilder Kaiser — Brixental, Walter Eisenmann.

Das kann auch die Sprecherin der Mayrhofner Bergbahnen, Patricia Kröll, bestätigen: „Speziell die Kinder und Jugendlichen nutzen die freien Tage, um Skifahren oder Snowboarden zu gehen."

Was den Tirolern diese Woche zudem zugutekommt: Noch rollt die nächste Gästewelle aus dem Ausland nicht an und damit ist es auf den Pisten auch etwas ruhiger. „Für die Tiroler Kinder ist das natürlich sehr angenehm", sagt Franz Dengg, Geschäftsführer der Tiroler Zugspitzbahn. „Mit den Semesterferien starten die stärksten Wochen bis Mitte März, in einigen europäischen Ländern kommen jetzt Ferien. Die Tiroler kommen dann eher an den Wochenenden Ski fahren", sagt Josef Schirgi vom Tourismusverband Serfaus-Fiss-Ladis.

Ferienkollisionen sorgen für Unmut

Viele Seilbahner und Touristiker haben mit den darauffolgenden Wochen weniger Freude. Heuer konzentriert sich alles auf die beiden Wochen nach dem 25. Februar, in denen viele europäische Nationen „Faschingsferien" haben. „Die Tiroler Tourismuswirtschaft unternimmt die allergrößten Anstrengungen, um die optimalen Rahmenbedingungen für einen gelungenen Erholungsurlaub unserer Gäste zu schaffen. Wenn diese Bemühungen dann aufgrund der starken Ferienkollisionen wichtiger Herkunftsmärkte Einbußen erleiden, ist dies bedauerlich und ärgerlich zugleich. Schließlich führt diese Konzentration nicht nur zu Überlastungen auf der Straße, sondern auch in anderen Bereichen. Es wäre im Sinne aller Beteiligten, wenn die nationale Bildungspolitik in Europa die jahrzehntelangen Forderungen der Tourismuswirtschaft nach einer Entzerrung endlich beherzigen würde. Dies hätte nicht nur positive Effekte auf die Urlaubsqualität, sondern wäre auch eine Entlastung für die einheimische Bevölkerung und die im Tourismus Beschäftigten", ärgert sich der Chef der Tirol Werbung, Josef Margreiter.

Auch Reinhard Klier, Geschäftsführer der Stubaier Gletscherbahnen, ist wenig erfreut über die Situation: „In diesen Wochen kommt alles zusammen. Die Hoteliers hätten die Zimmer zweimal verkaufen können. Entzerrtere Ferien wären auf alle Fälle besser." Dengg ergänzt: „Wenn alle zugleich auf die Piste wollen, ist das für uns und für die Gäste schlecht." Eisenmann schließt sich dem an. „Eine solche Ferienkonzentration wie in den Faschingsferien ist das Schlechteste, das uns passieren kann." (wa, lipi)