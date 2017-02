Innsbruck – Die Studie des Wirtschaftsbunds Tirol zur Elektromobilität erntet bei Tiroler Stromunternehmen massive Kritik. Wie berichtet, vermisst der Wirtschaftsbund bei der E-Mobilität eine Gesamtstrategie und ortet große Lücken und Hürden – von der Ladeinfrastruktur über ein kompliziertes Fördersystem bis hin zu unterschiedlichen Kundenkarten zum Aufladen von E-Autos. Wirtschaftsbundobmann Franz Hörl forderte zudem, Tankstellen- und Garagenbetreiber sollten künftig mit Strom handeln dürfen.

„Mit einer schnell aus dem Boden gestampften Studie lässt sich das Thema Elektromobilität nicht glaubhaft und fachlich darstellen. Dazu braucht es Experten, die sich seit Jahren damit intensiv befasst haben“, kritisiert der Tiroler Elektromobilitätsberater Roland Schwaiger. Die Innsbrucker Kommunalbetriebe (IKB) hätten bereits 2010 begonnen, eine Ladeinfrastruktur aufzubauen. Die Stadtwerke Wörgl seien deutlich auf dem Tiroler E-Markt sichtbar, auch die Tiwag nehme sich des Themas an. Das Tiroler Mineralölunternehmen Gutmann sei ebenfalls in das Stromgeschäft eingestiegen und baue Ladeinfrastruktur auf. „Elektromobilität ist nicht nur Autofahren und Laden, es geht um Veränderungen in Fahrverhalten, Stadtentwicklung, Energiebereitstellung, um Gesetze und ganzheitliche Mobilitätskonzepte“, so Gutmann. Gerade bei den hohen Investitionskosten der Ladeinfrastruktur sei es zudem verständlich, wenn exklusive Abrechnungssysteme geschaffen werden. Auch viele Tankstellenfirmen hätten eigene Kundenkarten. Europaweit werde aber an einem einheitlichen System gearbeitet. Was das Fördersystem betrifft, gebe es laut E-Mobilitätsexperten Schwaiger „klar verständlich“ eine Bundesförderung und Landesförderungen: „So kompliziert ist das nicht.“

IKB-Vorstandschef Harald Schneider kann Hörls Idee, dass jeder Strombezieher seinen Strom weiterverkaufen kann, wenig abgewinnen. Dies entspreche auch nicht dem Gesetz. Auch stimme es nicht, dass nur Energieversorger Strom handeln dürfen. Es gebe viele Stromhändler, die Strom an Privat- und Geschäftskunden weiterverkaufen können. Die Errichtung einer Stromtankstelle sei relativ problemlos. (mas)