Herr Jung, Sie betreiben jeweils einen Harley-Davidson-Standort in Hall in Tirol, Bozen und Trient. Wie laufen die Geschäfte?

Knuth Jung: 2016 war ein sehr erfolgreiches Jahr. Die vielen tollen neuen Produkte honoriert der Markt und in dem Fall auch der Kunde. BMW und Harley-Davidson liefern sich bei den Marktanteilen von Motorrädern über 750 Kubikzentimeter ein Kopf-an-Kopf-Rennen. In Nordtirol lag BMW 2016 ein wenig vorn, in Südtirol Harley-Davidson.

Welche Zielgruppe sprechen Sie an?

Jung: Im Prinzip verkaufen wir keine Motorräder. Wenn wir das machen würden, hätten wir ein ähnliches Problem wie andere, die Mobilität vermarkten. Wir hingegen verkaufen den Menschen ein Lebensgefühl, Freiheit, Freundschaft sowie Selbstwertgefühl. Das sind Dinge, die im emotionalen Bereich liegen und das macht die Kultmarke Harley-Davidson aus. Unsere Kunden kaufen kein Motorrad, um von A nach B zu kommen, sondern sie sagen sich: Der Weg ist das Ziel. Zudem führen wir ein Lifestyle-Sortiment mit Möbeln, Uhren, Bekleidung usw. Das trägt ebenso zum Lebensgefühl bei.

Der Konzern Harley-Davidson klagt über schrumpfende Gewinne. Was ist dafür verantwortlich?

Jung: Das ist Jammern auf hohem Niveau. Der US-Konzern ist extrem rentabel, der Umsatz betrug 2016 rund 7 Milliarden Dollar, er macht eine Umsatzrendite nach Steuern von ca. 10 Prozent. Fakt ist jedoch, dass es in den vergangenen Jahren für uns alle, ob nun Hersteller, Händler oder auch Kunden, immer schwieriger wird, ein höheres Einkommen zu generieren, da die Kostenfaktoren, die wir nicht beeinflussen können, das Leben nicht gerade einfacher machen.

Wie ist es für Sie als Unternehmer, an den drei unterschiedlichen Standorten zu wirtschaften?

Jung: Eigentlich ist die ganze Region für mich ein Tirol. Doch wirtschaftlich gibt es Unterschiede. Neben den Landesgrenzen gibt es kulturelle Grenzen, einen anderen Umgang mit der Bürokratie, einen unterschiedlich großen Einfluss der Gewerkschaften sowie ein anderes Steuer- und Rechtssystem. Im Bereich der Bürokratie können wir sehr stolz sein, wie Nordtirol das handhabt: Hierzulande wird die bürgernahe Verwaltung etwas mehr gelebt als in Italien. Und dort generiert sich Südtirol glücklicherweise ähnlich wie Tirol. Im Trentino wird es dann schon etwas italienischer.

Harley-Davidson hat im Rahmen des Projekts LifeWire ein Elektromotorrad gebaut. Was halten Sie davon?

Jung: Ein tolles Produkt, das im Rahmen eines Großversuchs ausprobiert wurde. Bis jedoch dieses E-Bike die Marktreife erreicht, wird es noch dauern. Denn im Bereich der Batterietechnik muss sich noch viel tun. Dann stellt sich die große Frage, ob das Motorrad die Erwartungshaltung unserer Kunden erfüllen kann. Mit diesem Produkt können sicher neue Kundengruppen erschlossen werden, für den Hardcore-Biker gehören jedoch das Motorgeräusch, die Vibration und der Geruch beim Fahren mit dazu. Das ist bei einem Elektrogefährt eher schwierig. So geht Emotionalität verloren. Natürlich ändern sich auch die Kunden. Das bemerke ich schon derzeit: In den vergangenen Jahren schildern mir Väter, dass ihre Töchter eigentlich die besseren Söhne sind, denn immer mehr Frauen fahren Harley-Davidson. Bei den Burschen ist das leider nicht so.