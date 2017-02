Kitzbühel – Die Diskussion um die Mercedes-Verträge geht in Kitzbühel die nächste Runde: In der jüngsten Gemeinderatssitzung übergab Alexander Gamper (FPÖ) einen Fragenkatalog an Bürgermeister Klaus Winkler (ÖVP) zum Thema Daimler/Mercedes. „Da ich bis jetzt keine zufriedenstellende Antwort bekommen habe, versuche ich es nun auf diesem Weg“, so Gamper.

Wie berichtet, wird die Kooperation zwischen dem TVB und dem Autohersteller zum 30. Juni beendet – Nebenvertragspartner war die Stadt Kitzbühel. In den vergangenen Wochen forderte Gamper Kitzbühels Bürgermeister auf, Einsicht in die Verträge zu erhalten und kündigte auch eine Aufsichtsbeschwerde an. „Aber bei dem Vertragsausschnitt, den ich bekommen habe, muss ich lachen“, sagte Gamper und bezieht sich damit auf eine E-Mail vom Stadtamt, die sich auf einen Satz aus dem Vertrag beschränkt. „Ich will endlich wissen, wie viel Geld die Stadt bekommt“, erklärte Gamper. Winkler hatte vor einigen Wochen dargelegt, dass die Stadt für die Nutzung öffentlicher Flächen vom TVB jährlich 100.000 Euro erhält, für den Sportpark nochmal 50.000 Euro.

Damit will sich Gamper aber nicht zufriedengeben und reicht eine Anfrage ein, die 18 Fragestellungen beinhaltet. Etwa: „Gibt es einen gültigen Vertrag zwischen der Firma Daimler und/oder Mercedes mit der Stadtgemeinde Kitzbühel, der eine exklusive Nutzung der öffentlichen Bereiche der Stadt regelt? Gibt es einen Gemeinderatsbeschluss, der eine exklusive Nutzung öffentlicher Bereiche der Stadt Kitzbühel durch Mercedes und/oder Daimler erlaubt?“

Außerdem will der FPÖ-Politiker wissen, welche Rolle die Sportpark GmbH in dem ganzen Vertragsgeflecht konkret spielt. Wie Gamper betont, sitzen an den Schalthebeln der Sportpark GmbH dieselben Personen wie im Stadtrat. Damals Bürgermeister Klaus Winkler, Ellen Sieberer, Gerhard Eilenberger und Barbara Planer (alle ÖVP) sowie Siegfried Luxner (SPÖ).

Was die Vertragskonstellation betrifft, hält Bürgermeister Klaus Winkler erneut fest: „Kitzbühel Tourismus hat mit Daimler einen Vertrag abgeschlossen und nicht mit der Stadt Kitzbühel.“ Diese ist wie bereits erwähnt Nebenvertragspartner gewesen.

Nachdem auch GR Thomas Nothegger (UK) Transparenz fordert („Eine Gemeinde ist keine ,Geheimde‘“), kündigt TVB-Aufsichtsratsmitglied Sebastian Witzmann gegenüber der TT an, dass auch bei der nächsten TVB-Aufsichtsratssitzung Fragen zu Mercedes auftauchen werden. Witzmann kritisiert in diesem Zusammenhang den Vorstand mit Signe Reisch, Manfred Hofer und Josef Dagn. „Alle Entscheidungen, die Mercedes/Daimler betreffen, wurden ohne Rücksprache mit dem Aufsichtsrat getroffen“, so Witzmann, der damals noch nicht im Aufsichtsrat saß. Signe Reisch zur Kritik: „Das war vor meiner Zeit.“ Und Josef Dagn: „Im Alleingang wurde nichts gemacht.“ Manfred Hofer war für eine Stellungnahme nicht erreichbar. (miho)