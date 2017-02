Nußdorf-Debant – Ultra­schnelles Internet ist groß im Kommen: Der Planungsverband Lienzer Talboden arbeitet seit Längerem am so genannten RegioNet. Die ersten 2500 Kunden sind bereits angeschlossen. Bald soll das Netz in allen 15 Gemeinden des Talbodens zur Verfügung stehen.

Rund um das RegioNet finden am Donnerstag, den 23., und am Freitag, den 24. Februar, ein Informationsforum und eine Fachausstellung statt. Ort ist der Kultursaal in Nußdorf-Debant. Das Programm startet am Donnerstag um 15 Uhr mit einer Begrüßung durch Wirtschaftslandesrätin Patrizia Zoller-Frisch­auf. Anschließend gibt es einen Informationsvortrag speziell für Gemeindemandatare, Amtsleiter und Bürgermeister. Um 17 Uhr sind das Gewerbe, technische Büros, Bauträger und andere vom neuen Internet betroffene Branchen angesprochen.

Um 19 Uhr ist das breite Publikum eingeladen, sich zu informieren. Den Auftakt der öffentlichen Veranstaltung bildet das Referat von Peter Grotz „Der Weg zur Gigabit-Gesellschaft“. Die Breitband-Koordinatoren des Landes, Rainer Seyrling und Michae­l Mairhofer, referieren über das RegioNet. Mit dabei ist auch Oskar Januschke von der Stadtgemeinde Lienz.

Am Donnerstag und am Freitag stellen sich auch die Anbieter für die neuen Internet-Zugänge vor, ebenso wie alle Partner des RegioNet. Interessierte können sich über alle Möglichkeiten informieren, die das schnelle Netz bietet. Es gibt individuelle Beratungen zu den Kosten, Förderungen, der Verlegung des Zugangs bis zur Wohnung und vieles mehr. Der Eintritt an beiden Tagen ist frei. (TT)