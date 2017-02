Von Helmut Wenzel

Landeck – „Fortsetzung folgt“, heißt es in der Verhandlungsserie am Landesverwaltungsgericht (LVwG), die der Landecker Bauwerber Gerhard Walser gegen die Stadtgemeinde betreibt. Walser will – wie berichtet – am Hasliweg (Stadtteil Perfuchs) ein Chalet bauen. Die Stadt ließ den Bau einstellen, weil es sich ihrer Ansicht nach um einen Schwarzbau handelt. Beide Seiten konnten bisher juristische Teilerfolge erringen. Die Frage, wer sich letztendlich durchsetzt und ob der Bauwerber seinen Erweiterungsbau vollenden kann, ist derzeit offen.

Kürzlich hat das LVwG abermals „zu Recht erkannt“: Gemäß Tiroler Bauordnung und Verwaltungsverfahrensgesetz wird die Baubewilligung betreffend das Bauvorhaben „Umgang Terrasse“ erteilt, fasst Richter Herbert Pein­stingl im elfseitigen Erkenntnis zusammen. „Die Dachkonstruktion ist so zu planen und herzustellen, dass sie eine ausreichende Tragfähigkeit, Gebrauchstauglichkeit und Dauerhaftigkeit aufweist“, formulierte der Richter.

Von einer Bestätigung der sachlichen Arbeit in der Stadtgemeinde, wie von Vizebürgermeister Thomas Hittler erwähnt (TT-Bericht vom 1. Oktober 2016), könne keine Rede sein, kommentiert Bauwerber Walser. „Für mich ist es seltsam, dass ich eine Baubewilligung vom Gericht und nicht von der Stadtgemeinde bekomme.“

Bürgermeister Wolfgang Jörg verzichtete unter Hinweis „auf ein laufendes Verfahren“ abermals auf eine Stellungnahme – auch wegen Amtsverschwiegenheit.

Stattdessen gab es am Mittwoch eine Erklärung von Anwalt Ewald Jenewein, der im Auftrag der Stadtgemeinde tätig ist: „Es ist nichts Besonderes und keinesfalls seltsam, dass das Landesverwaltungsgericht eine Terrassenüberdachung bewilligt hat.“ Auch er habe „als Vertreter der belangten Behörde zugestimmt“. „Diese Entscheidung wäre der Baubehörde erster In­stanz (Anm. der Red.: Stadtgemeinde Landeck) gar nicht möglich gewesen, da erst im Verfahren vor dem Landesverwaltungsgericht eine Teilbewilligung angestrebt worden ist“, erläuterte Jenewein. Der Anwalt der Stadtgemeinde verweist zudem auf das LVwG-Erkenntnis vom 27. September 2016: „Das Bauansuchen betreffend Bauvorhaben ,Aufstockung Chalet‘ wird wegen Widerspruchs zum Bebauungsplan abgewiesen“, heißt es darin. „Mit diesem wichtigen Erkenntnis wird der Bürgermeister der Stadtgemeinde Landeck als Baubehörde bestätigt“, erklärt Jenewein. Außerdem seien wesentliche Verfahren am LVwG noch offen, stellte der Anwalt fest.