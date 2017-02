Von Stefan Eckerieder

St. Moritz – Mit einer Silbermedaille durch Stephanie Venier hat Tirol bereits sportlich bei der Alpinen Ski-Weltmeisterschaft in St. Moritz aufgezeigt. Doch auch wirtschaftlich räumt Tirol im Schweizer Nobel-Skiort ordentlich ab.

Bereits vor der Ski-WM hat St. Moritz kräftig aufgerüstet. So wurden die vorhandenen Rennstrecken technisch adaptiert, zudem wurde der größte Naturspeichersee der Schweiz mit 400.000 Kubikmetern Fassungsvermögen gebaut.

Dafür haben die Verantwortlichen in St. Moritz auf die Erfahrung des Tiroler Skigebietsplaners Klenkhart & Partner zurückgegriffen. Das Absamer Unternehmen hat unter anderem bereits die Skipisten für die Ski-Weltmeisterschaft in Garmisch adaptiert und ist auch in die Planungen der Nordischen Skiweltmeisterschaft 2019 in Seefeld eingebunden. An einigen wichtigen Streckenabschnitten der WM-Pisten hat Klenkhart Geländekorrekturen vorgenommen, um die Sicherheit zu erhöhen.

Für Schneesicherheit auf den Pisten zeigt sich Beschneiungsspezialist Demac-Lenko verantwortlich. Der Schneekanonenproduzent der in Telfs produzierenden Leitner-Gruppe ist offizieller Ausstatter bei der Ski-WM St. Moritz. „Für eine effiziente Vorbereitung der WM-Pisten sorgen 100 Schneeerzeuger“, erklärt Konzern-Sprecher Maurizio Tedesco.

Zudem setzt St. Moritz auf vier Leitner-Skilifte. Die im Jahr 2008 in Betrieb genommene Pendelbahn „Murtèl Corvatsch“ ließ sich das Skigebiet rund 12 Mio. Euro kosten.

Bei der Pistenpräparierung kommen außerdem 27 Pistenraupen der Leitner-Tochter Prinoth zum Einsatz.

Mehr im St. Moritzer Untergrund operiert hingegen das Traditionsunternehmen Tiroler Rohre. Mehr als 1,5 Kilometer Schneerohre (rund 450 Tonnen) aus Tiroler Produktion wurden zur Vorbereitung auf die WM in der Engadiner Erde verlegt und sorgen dafür, dass den Schneekanonen das Wasser nicht ausgeht. Das Auftragsvolumen belief sich laut Unternehmensangaben auf rund 650.000 Euro. Die Tiroler Spezialrohre kamen bereits bei den Olympischen Spielen in Sotschi zum Einsatz und sind auch im Rennen um Aufträge bei den Winterspielen in Peking 2022.

Ebenfalls große Erfahrung mit Sportgroßereignissen kann das Innsbrucker Unternehmen Bellutti vorweisen. So setzt der internationale Skiverband FIS bei der Alpinen Ski-WM in St. Moritz, bei der Biathlon-WM in Hochfilzen sowie bei der Nordischen WM kommende Woche in Lahti und den anstehenden Special Olympics auf die Startnummern des Planenspezialisten. Auch im Weltcup und bei zahlreichen Olympischen Spielen kommen die Startnummern des Unternehmens zum Einsatz. Die Tiroler würden dabei vor allem mit ihrem Know-how punkten, sagt Bellutti-Prokurist Michael Arnold: „Die FIS gibt unter anderem die Luftdurchlässigkeit der Startnummerntrikots vor. Hier punkten wir sicher mit unserer Erfahrung als Marktführer.“ Insgesamt belaufen sich die Aufträge für Bellutti bei den laufenden und anstehenden Großereignissen auf mehrere hunderttausend Euro.