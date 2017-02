Innsbruck – Es ist ein Satz im überarbeiteten Regierungsprogramm von ÖVP und SPÖ, der bei den gemeinnützigen Bauträgern die Alarmglocken schrillen lässt. Auch in Tirol. Um institutionellen Anlegern Investitionen in Anteile gemeinnütziger Wohnbauträger zu erlauben, soll der künftige Verkaufspreis dieser Anteile über dem seinerzeitigen Kaufpreis liegen können, ohne dass es zu höheren Gewinnausschüttungen kommen muss, heißt es in der rot-schwarzen Vereinbarung. Die Idee dahinter: Finanzanlegern soll ein zusätzliches Investitionsfeld geboten werden, die Gemeinnützigen damit mehr Kapital erhalten. Bisher ist alles klar geregelt.

Das Stammkapital ist immer gleich viel wert, die Gewinnausschüttungen sind unabhängig vom Eigenkapital an das ursprünglich geleistete Stammkapital gebunden. Und in der Finanzgebarung der Gesellschafter scheint die Beteiligung in der Höhe der Stammeinlage auf. Das macht die gemeinnützigen Bauträger für Finanzspekulanten nicht attraktiv.

Wenn die Anteile jetzt frei verkäuflich werden, befürchten die Gemeinnützigen auf lange Sicht ein Aushöhlen der Gemeinnützigen. In einem Brief an Tirols LH Günther Platter (VP) warnt deshalb die ARGE Eigenheim der ÖVP vor einem Ende der Gemeinnützigkeit. „Wenn man sich vor Augen hält, dass ein Anleger für einen 100.000-Euro-Anteil an einem gemeinnützigen Bauträger 500.000 Euro bezahlt und dafür nur seinen Anteil in Höhe von den ursprünglichen 100.000 Euro erhält, entspricht das kaum den Interessen der Anteilseigner“, betont ARGE-Eigenheim-Obmann Christian Switak. Er ist auch Geschäftsführer der gemeinnützigen Wohnungs­eigentum. Da die Gewinnausschüttung mit fünf Prozent limitiert bleibe, werde es dann aber nicht lange dauern, bis die ersten Anleger auf höhere Dividenden – auf Basis des tatsächlich geleisteten Kaufpreises – drängen würden, fügt Switak hinzu. Um den Wert des Investments zu nützen.

Die ARGE Eigenheim verweist letztlich darauf, dass bei einer solchen voraussehbaren Entwicklung auf die steuerfreien Gewinne der Gemeinnützigen zugegriffen und die Eigenkapitalausstattung der Gemeinnützigen geschwächt werde. „Am Ende stehen eine faktische Abschaffung der Gemeinnützigkeit und eine allgemeine Liberalisierung des Wohnbaumarkts“, heißt es in dem Schreiben an Platter. Der Landeshauptmann wird aufgefordert, dem geplanten Gesetzesentwurf in dieser Form nicht zuzustimmen, weil die Umsetzung dieser Maßnahme keine einzige zusätzliche wohnbaugeförderte Wohnung in Österreich schaffe. (pn)