Tösens, Pfunds – Auf Österreichs größter Kraftwerksbaustelle kommt es zur vorzeitigen Ablöse der Hochtief Infrastructure Austria GmbH. Das Unternehmen war Bestbieter beim GKI-Stollenvortrieb zwischen Prutz und Ovella (Engadin), das Auftragsvolumen liegt bei 132 Mio. Euro. Wie die TT im Jänner berichtete, gab es Unfälle und Pannen.

Gestern Donnerstag übernahm ein österreichisches Baukonsortium mit den Firmen Strabag AG, Jäger Bau und Hinteregger das Ruder. „Es ist geplant, die Vortriebsarbeiten zum Bau der Triebwasserwege in den kommenden Monaten wieder aufzunehmen“, hieß es am Donnerstag in einer Mitteilung des Kraftwerksbetreibers GKI GmbH. Die Mitarbeiter aus der Region, die bisher bei Hochtief beschäftigt waren, werden vom neuen Baukonsortium übernommen. Allerdings muss der Zeitplan, der aus den Fugen geraten ist, um 16 Monate gestreckt werden, wie GKI-Geschäftsführer Johann Herdina bestätigte. Die Inbetriebnahme des Grenzkraftwerks ist laut Herdina im Jahr 2020 geplant. Den Kostenrahmen von 461 Mio. Euro werde man dennoch halten können. (hwe)