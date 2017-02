Innsbruck – Bei der Taxi-Innung in der Wirtschaftskammer Tirol (WK) liefen die Telefone vor und während der Wintersaison heiß, so die WK in einer Aussendung am Donnerstag. Der Grund für vielen Anrufe: Unternehmer, die Fahrer suchen, aber keine finden.

„Teilweise sind Unternehmer sogar gezwungen, Teile ihres Fuhrparks ungenützt am Betriebsgelände stehen zu lassen und das trotz starker Nachfrage. Daran muss sich schnell etwas ändern“, erklärt der Obmann der Tiroler Taxi-Unternehmen, Fritz Jäger.

In Anbetracht der hohen Arbeitslosigkeit sei es eigentlich unvorstellbar, dass man als Tiroler Unternehmen keine Dienstnehmer mehr findet, so Jäger. Trotz guter Bezahlung, vor allem für die Arbeit während der Nachtstunden, ist es vielen Taxi-Unternehmen nicht möglich, geeignete Lenker zu finden. Manche behelfen sich deswegen mit Familienmitgliedern oder pensionierten Aushilfslenkern. Doch das könne und dürfe keine Lösung für die Zukunft sein. „Wir müssen schauen, dass wir die junge Generation wieder für unseren Beruf begeistern können“, meint der Branchen-Sprecher überzeugt.

Branche hat ein Imageproblem

Für Jäger liegt der sprichwörtliche Hund im Image der Branche begraben. So würden Viele immer noch glauben, dass der Job aus stundenlangem Warten am Taxistandplatz besteht, doch dies stimme schon lange nicht mehr. Die Branche habe sich in den letzten Jahren eine Vielzahl an neuen Geschäftsbereichen erschlossen.

„Viele meinen immer noch, dass unser Job aus stundenlangem Warten am Taxistandplatz besteht, doch diese Zeiten sind schon lange vorbei. Wir haben in den letzten Jahrzehnten eine Vielzahl an neuen Geschäftsbereichen erschlossen. „Ob Flughafentransfer, Krankentransport, Schülerbeförderung oder Seniorentaxi – neben dem klassischen Taxi gibt es eine Vielzahl von Bereichen die bedient werden müssen“, betont Jäger.

Die WK plane deshalb in Zukunft verstärkt daran zu arbeiten, das verkrustete und antiquierte Bild der Taxibranche aus den Köpfen der Leute zu verbannen und die Vorzüge in den Fokus zu rücken. (TT.com)