Innsbruck – Die Tiroler Taxibranche schlägt Alarm, und der Grund des Aufschreis überrascht. „Was vor einigen Jahren undenkbar war, ist heuer erstmalig bittere Realität geworden – es fehlen die Lenker für die vorhandenen Taxifahrzeuge“, sagt der Obmann der Tiroler Taxi-Unternehmen, Fritz Jäger. Vor allem für Nachtfahrten sei es oft nicht möglich, geeignete Lenker zu finden. Taxiunternehmer seien gezwungen, trotz Nachfrage Teile ihres Fuhrparks stehen zu lassen. „Daran muss sich schnell etwas ändern“, meint Jäger.

Nach Angaben der Wirtschaftskammer gibt es rund 500 Taxiunternehmen in Tirol mit insgesamt 1150 Taxifahrzeugen. Den Fahrermangel gebe es laut Klammer landesweit, auch in Innsbruck. „Wir haben einen zusätzlichen Lenkerbedarf von 200 bis 250 Fahrern in ganz Tirol“, präzisiert Spartengeschäftsführer Gabriel Klammer.

Die 2016 eingeführte Registrierkassenpflicht sei nicht der Grund für den Fahrerschwund, meint Klammer: „Vielleicht beim einen oder anderen, aber insgesamt spielt das eher eine untergeordnete Rolle.“ Auch die Entlohnung sei nicht das Problem. „In der Praxis wird deutlich mehr als der kollektivvertragliche Mindestlohn bezahlt“, meint Klammer.

Die Vertreter der Taxibranche orten vielmehr das Problem etwa im Image des Berufs. Jäger will das „verkrustete und antiquierte Bild der Taxibranche“ aufbrechen: „Es ist uns wichtig, zu zeigen, dass unser Beruf für sehr viele Personengruppen das passende Betätigungsfeld aufweist“, sagt der Spartenobmann. So werde nicht nur die klassische Taxifahrt angeboten, sondern auch Flughafentransfers, Krankentransporte, Schülerbeförderung oder Seniorentaxis. „Frauen wären beispielsweise prädestiniert für das Frauen-Nacht-Taxi, das viele Gemeinden anbieten“, glaubt Jäger.

Neben dem angekratzten Image würden aber auch zunehmend Online-Vermittler wie bookyourtransfer.com oder a2bworld.com vielen Taxlern das Geschäft abgraben, merkt Spartengeschäftsführer Klammer an. Die Problematik sei ähnlich wie jene von Airbnb in der Privatzimmervermietung. Klammer: „Die Vermittlungstätigkeit ist offenbar legal. Kritisch ist aber, ob die Online-Plattformen die Fahrgäste tatsächlich an Fahrer vermitteln, die die gesetzlichen Bestimmungen einhalten.“ (mas)