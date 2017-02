Innsbruck – Das eigene Handy aufladen und nebenbei Informationen über Wanderwege, Nachrichten, Kultur, Notrufnummern oder die Region abrufen: Das Innsbrucker Start-up Solar Integrated Units hat eine autarke „Solarbank“ mit integriertem WLAN und Photovoltaikmodulen entwickelt, die den Strom liefern. Die erste Solarbank wird heute bei der Hauptschule Volders aufgestellt. Geht das Konzept auf, sollen in Tirol weitere folgen, etwa auf Wanderwegen. „Wanderer können damit nicht nur Informationen tanken, sondern auch ihre Smartphones oder Tablets aufladen“, schildert Firmengründer Reinhard Wildauer. Es gehe nicht darum, endlos im Internet zu surfen, vielmehr könne man die bereitgestellten Informationen je nach Kundenwunsch abstimmen. Defekte würde die Solarbank selbstständig beim Unternehmen „melden“. Zwischen 1800 und 2500 Euro koste eine Bank, das ganze Konzept ließe sich zudem auch bei bestehenden Bänken nachrüsten, so der junge Firmenchef.

Gegründet habe er das Unternehmen im Vorjahr aus der Idee heraus, Energie und Information örtlich unabhängig kostenlos zur Verfügung zu stellen, erklärt Wildauer. Mittlerweile bestehe das Team aus fünf „Mitwirkenden“, wie er es formuliert. Die Bank sei komplett in Eigenregie gebaut worden. Volders sei die erste Partnergemeinde. Künftig suche man zudem die Zusammenarbeit mit der Uni Innsbruck.

Das Konzept will der Innsbrucker ausweiten. Etwa auf Bushaltestellen. Man verhandle bereits mit dem Werbeflächenanbieter EPAMedia, um die Info-Solarmodule auf Haltestellen zu montieren, um etwa Informationen über Tickets, Busse oder die Region abrufen zu können. Auch mobile und solarbetriebene Müll-Komprimier-Einheiten seien ein mögliches Anwendungsgebiet – ist die „Tonne“ voll, werde ein Signal an die Gemeinde gesendet. Auch in die Benelux-Länder habe man bereits die Fühler ausgestreckt. (mas)