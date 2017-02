Von Angela Dähling

Finkenberg/Ginzling – „Langwierige und schwierige Verhandlungen“ im Vorfeld und eine „gelungene Partnerschaft auf Augenhöhe“ als Ergebnis: Formulierungen wie diese waren gestern beim Spatenstich des 60 Mio. Euro teuren Wasserkraftprojektes „Unterer Tuxbach“ beim Gasthof Karlsteg häufig zu hören.

Jetzt erfolgt die Umsetzung des Stollenbaus samt Kleinkraftwerk am Stillupspeicher, das am Ende der auf drei Jahre angesetzten Bauzeit 74 Mio. Kilowattstunden Wasserkraftstrom für mehr als 20.000 Haushalte liefern soll. Der mächtige Verbund-Konzern setzt das Vorhaben gemeinsam mit den (vergleichsweise) kleinen Schwazer Stadtwerken um. Begonnen hatte einst alles damit, dass sowohl die Stadtwerke als auch der Verbund ein Wasserkraftprojekt für den Tuxbach eingereicht hatten. Ein Widerstreitverfahren war die logische Folge, doch auf politischen Druck wurde dann eine Einigung gefunden. „Zwei Projekte sind zu einem verschmolzen“, erklärt Verbund-GF Michael Ammerer. Die Stadtwerke wollten mit ihrem Projekt die drei betroffenen Gemeinden am Strom mitverdienen lassen. Das ist nun nicht mehr der Fall, dafür gab es von kommunaler und touristischer Seite einen langen Forderungskatalog an den Verbund. Marco Fiegl, Verbund-Projektleiter und Finkenberger Gemeinderat, gelang der Drahtseilakt, beide Seiten durch Kompromisslösungen zufriedenzustellen.

Der Rückbau eines Wehres in Mayrhofen zugunsten des Kajaksports sowie Kanal- und Straßenbauarbeiten in Finkenberg und der Rückbau des Kraftwerks Bösdornau gehören zum ausverhandelten Paket, das Schritt für Schritt umgesetzt werden soll. Auch die Erneuerung des Zillertal-Vertrags zählt dazu. „Er hat Symbolkraft für unsere Partnerschaft mit der Region“, sagte Ammerer. Von Effizienzsteigerung bei ökologisch geringen Eingriffen sprach Verbund-GF Karl Heinz Gruber mit Verweis auf den 8,6 km langen Tunnel, durch den das Wasser zum Stillup­speicher geleitet wird. Der Schwazer BM Hans Lintner nannte das Projekt „Tor in die Zukunft“. Laut Stadtwerke-GF Helmuth Mainusch könne dadurch die eigene Stromerzeugung um 40 % gesteigert werden. Die Schwazer Stadtwerke beteiligen sich an der Millionen-Investition und erhalten Stromanteile. Genaue Zahlen wollte man nicht preisgeben.