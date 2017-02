Innsbruck – Auf eine Seefelder Lokal-Pleite folgte am Freitag ein millionenschwerer Konkurs. Im September 2016 waren die holländischen Betreiber der Seefelder „Woods Kitchen & Bar“ mit Verbindlichkeiten von etwa 600.000 Euro in die Pleite geschlittert. Gestern wurde nun über die Beteiligungsgesellschaft „Woods on Top“ desselben Geschäftsführers ein Insolvenz­verfahren eröffnet. Der Kreditschutzverband KSV 1870 schätzt die Verbindlichkeiten auf 6 Mio. Euro.

Die Niederländer hatten ihre Beteiligungsfirma erst vor einer Woche in Liquidation geschickt, nachdem sie mit einem eigenen Konkursantrag beim Insolvenzgericht abgeblitzt waren – sie hatten damals nicht genügend Geld, um die Anlaufkosten des Verfahrens zu bezahlen. Den aktuellen Konkursantrag hat ein Gläubiger gestellt.

Der „Woods On Top GmbH in Liquidation“ gehört laut dem KSV 1870 eine Liegenschaft am Seefelder Gschwandtkopf. Auf dem Grundstück steht das Hotel Sir Henry – ein nobles Suitenhotel mit Luxus-Wellnessbereich und Infinity-Pool, das im Dezember 2015 eröffnet hat. Ein Großteil dieser Liegenschaft sei pfandrechtlich sichergestellt, so der KSV. (wer)