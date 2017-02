Von Harald Angerer

Hochfilzen – Es ist wieder Ruhe eingekehrt in Hochfilzen. Der Ort an der Salzburger Grenze gehört nun wieder ganz und gar den 1100 Einwohnern. Die Biathlon-WM ist Geschichte und die letzten Spuren der Großveranstaltung werden weggeräumt. Doch es bleibt mehr als nur eine schöne Erinnerung an fast 145.000 Zuschauer und großartigen Sport. Die Touristiker können nämlich ebenso wie die Medaillengewinner jubeln.

„Es war eine großartige Weltmeisterschaft, wir sind jetzt noch alle im WM-Fieber“, ist Bettina Geisl auch zwei Tage nach dem Ende der Großveranstaltung begeistert. Die Obfrau des Tourismusverbandes Kitzbüheler Alpen Pillerseetal zieht eine ausgesprochen positive Bilanz zur Biathlon-WM. „Die Bilder, die hinausgegangen sind, waren natürlich großartig. Wir hatten ein Riesenglück mit dem Wetter“, erklärt Geisl. Alleine in Deutschland haben pro Bewerb fünf Millionen Menschen die Entscheidungen im Fernsehen live mitverfolgt. Die WM wurde insgesamt in 60 Ländern ausgestrahlt. Und vor Ort waren die Betten weit über die Verbandsregion hinaus gefüllt. Laut TVB-Geschäftsführer Armin Kuen hat die WM 100.000 Nächtigungen gebracht.

Zudem hofft Geisl auch auf einen Effekt für den Biathlon-Weltcup alljährlich im Dezember in Hochfilzen. „Wir haben mit den Fernsehaufnahmen ein Millionen-Publikum erreicht. Vielleicht überlegt sich der eine oder andere, dass er das nächste Mal zum Weltcup zu uns kommt“, erklärt sie. Damit könnte auch die Vorsaison im Dezember belebt werden. Auch möchte Geisl die nordische Kompetenz in der Region ausbauen. „Vor allem in den Orten Hochfilzen, St. Jakob und St. Ulrich sind wir hier sehr stark und es wäre eine gute Chance für die Orte, sich zu positionieren“, erklärt die Obfrau.

Sehr zufrieden zeigt sich auch Hochfilzens Bürgermeister Konrad Walk. Die WM sei optimal verlaufen. „Wir konnten uns sehr gut präsentieren und haben unsere Bekanntheit erhöht“, ist Walk erfreut. Besonders erfreulich ist für ihn, dass die im Vorfeld durchgeführten Infrastrukturmaßnahmen der Gemeinde nachhaltig nutzen. „Wir haben nichts nur für die WM gemacht, alles hat eine 365-Tage-Nachnutzung“, wie Walk betont. Auch wurden Projekte wie Straßensanierungen und die Modernisierung des Kulturhauses umgesetzt. „Das hätten wir ohne die Weltmeisterschaft sicher nicht so schnell verwirklichen können“, ist der Bürgermeister überzeugt.

Des einen Freud, des andren Leid: So gab es bei der WM nicht nur Gewinner – sowohl sportlich wie wirtschaftlich. Für die Seilbahner waren die zehn WM-Tage weniger zum Jubeln. „Wir haben das natürlich gespürt. Die Betten waren mit Biathlon-Fans gefüllt und nicht wie sonst in der Hauptsaison mit Skifahrern, das hat sich auf die Fahrgast-Zahlen ausgewirkt“, sagt Toni Niederwieser, Geschäftsführer der Bergbahn Fieberbrunn. Genaue Vergleichszahlen gebe es aber nicht, denn im Vorjahr war der Fasching früher, das würde das Bild verzerren. „Aber bei Großveranstaltungen ist das halt so, das wird auch in Kitzbühel beim Skiweltcup nicht anders sein“, gibt sich Niederwieser gelassen.

Ebenfalls gespürt hat die WM am Fuße des Skigebietes die Bergbahn Pillersee. „Skifahrer hatten wir in der Zeit natürlich schon weniger, aber mit dem Jakobskreuz konnten wir da einiges gutmachen“, schildert Harald Günther, GF der Bergbahn Pillersee in St. Jakob. So verbuchte man in den beiden WM-Wochen 1300 Zutritte beim Jakobskreuz, „so viele hätten wir sonst nicht gehabt“, ist Günther überzeugt.