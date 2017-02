Innsbruck – Der Flughafen Innsbruck geht beim geplanten Terminalausbau in die konkrete Planungsphase. Die nnsbrucker Kommunalbetriebe, das Land und die Stadt Innsbruck als Gesellschafter haben die Geschäftsführung Anfang Februar beauftragt, mit den Planungen für einen Architekturwettbewerb zu beginnen, teilte der Airport am Dienstag mit. In rund einem Jahr soll dann feststehen, wie das neue Terminal ausschauen könnte.

Baubeginn wäre nach den erforderlichen Ausschreibungen frühestens im Frühjahr 2019, hieß es in einer Aussendung. Die Arbeiten werden dann voraussichtlich über mehrere Jahre gehen. Hinsichtlich der Realisierung eines wiederholt diskutierten Hotelbaus am Flughafen hätte ein derartiger Betrieb Experten zufolge „sehr gute Chancen“. Bereits „mehrere namhafte internationale Hotelketten“ hätten Interesse an diesem Projekt gezeigt.

Alter Terminal aus des Jahr 1964

Das alte, zentrale Terminal, das anlässlich der Olympiade im Jahr 1964 in Betrieb genommen wurde, entspreche immer weniger den Anforderungen eines modernen Flughafenterminals. Der Ankunftsbereich „platze an stärkeren Verkehrstagen aus allen Nähten“ und wäre auch im Fall verstärkter Grenzkontrollen im internationalen Verkehr nicht mehr zeitgemäß.

Der Flughafen Innsbruck verzeichnete 2016 mit 1,007 Mio. Passagieren einen leichten Zuwachs von 0,5 Prozent. Die Zahl der Flugbewegungen im Linien- und Charterverkehr ging hingegen um 0,4 Prozent zurück.

Die aktuelle Wintersaison verlaufe „sehr gut“. Sollten keine größeren Wetterkapriolen mehr kommen, werde Innsbruck erstmals noch vor Ende März bereits die 500.000-Passagier-Marke knacken. Im weiteren Jahresverlauf rechnete das Management jedoch mit Problemen.

So werde es erstmals seit Jahrzehnten aufgrund der politischen Lage keine Flüge mehr in die Türkei geben. „Nach Mallorca gibt es dagegen zwar mehr als genug Nachfrage, hier macht uns aber die aktuelle Entwicklung bei unserem langjährigen Airline-Partner Niki einen Strich durch die Rechnung, nachdem Niki 15 seiner 20 Flugzeuge zum neuen Partner nach Deutschland abgeben musste und nun tatsächlich Flugzeuge am österreichischen Markt fehlen“, erklärt der Flughafenchef. (APA)