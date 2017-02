Kirchdorf – Der Gastronomiegroßhändler Eurogast mit Sitz in Kirchdorf in Tirol hat seinen Umsatz im Geschäftsjahr 2016 von rund 322 Mio. im Jahr zuvor auf über 334 Mio. Euro gesteigert (plus 4,2 Prozent. Zudem habe man Schlüsselkunden wie Ikea und die Hotelgruppe Motel One gewinnen können, teilte das Unternehmen am Dienstag in einer Aussendung mit. Auch bei den Eigenmarken verzeichnete Eurogast eine „deutliche“ Umsatzsteigerung.

Mit der Akquise von Ikea und Motel One sei auf nationaler Ebene ein „Meilenstein“ gesetzt worden, so das Unternehmen in einer Aussendung am Dienstag. Hier träge das internationale ECD-Netzwerk sichtbar Früchte und helft in den Verhandlungen mit den internationalen Großkunden, erklärt Alexander Kiennast, Geschäftsführung Eurogast Österreich, Vertrieb und Marketing. ECD ist eine Interessensgemeinschaft der Großhändler und wurde mit dem Ziel gegründet, sich über den europaweiten Einkauf auszutauschen und Synergien zu nutzen. Eurogast Österreich zähle zu den Gründungsmitgliedern.

Auch bei den Eigenmarken habe das Unternehmen eine „deutliche“ Umsatzsteigerung verzeichnen können. Diese seien ein „wichtiger Bestandteil“ des Sortiments, für 2017 sei eine Erweiterung geplant. Seit November 2016 ist der neue Webshop online, auf den bis Ende April alle Eurogast-Partner umgestellt werden sollen.

Die bereits 1965 gegründete Großhandelsgruppe umfasst elf private Gastronomiegroßhändlern. Derzeit beschäftigt das Unternehmen nach eigenen Angaben rund 1.160 Mitarbeiter. Insgesamt beliefere man rund 45.000 Kunden in ganz Österreich. (APA, TT.com)