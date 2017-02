Innsbruck – Zwar hat sich der Jänner laut Tirol Werbung im Vergleich zum Vorjahresmonat mit einem Nächtigungsplus von 2 Prozent positiv entwickelt, die teils kräftigen Rückgänge aus dem November und Dezember konnten damit allerdings bei Weitem nicht wettgemacht werden. So bilanziert Tirols Tourismus zur Wintersaison-Halbzeit (November bis einschließlich Jänner) mit einem Rückgang bei den Übernachtungen um rund 400.000 oder 3,7 Prozent auf 10,7 Millionen und bei den Urlauber-Ankünften um 100.000 oder 3,8 Prozent auf 2,6 Millionen. Die Aufenthaltsdauer ist konstant geblieben und liegt bei durchschnittlich 4,2 Tagen.

Im bisherigen Winter verzeichnen wichtige Quellmärkte deutliche Rückgänge, allen voran der mit Abstand größte Herkunftsmarkt Deutschland. In den ersten drei Wintermonaten sanken die Nächtigungen der Deutschen um 270.000 oder 4,5 Prozent. Einbußen gab es auch bei den Holländern (minus 6 Prozent), Briten (minus 3,3 Prozent), Belgiern minus 11 Prozent), Italienern (minus 4,2 Prozent) Russen (minus 7,8 Prozent) und Tschechen (minus 1,4 Prozent). Zuwächse gab es bei den Schweizern (plus 1,3 Prozent) und den Polen (plus 8,7 Prozent).

„Aufgrund der ungünstigen Ferienkonstellation haben wir schon damit gerechnet, dass wir die Rekordzahlen des Vorjahres heuer nicht erreichen werden“, betont Tirols Landeshauptmann und Tourismusreferent Günther Platter. „Die Weihnachtsferien haben später begonnen, ein Großteil der Feiertage ist auf ein Wochenende und der Samstag als Anreisetag auf den 24. Dezember gefallen“, sagt Tirol-Werbung-Geschäftsführer Josef Margreiter. Viele Gäste seien später in den Urlaub gekommen. „Das gilt auch für die Silvester-Aufenthalte.

Mit den Monaten Februar bis April ist die stärkere Saisonhälfte (58 Prozent der Winter-Nächtigungen) erst im Gange. Platter und Marg­reiter sind mit Verweis auf die Überschneidung der bayerischen Winterferien mit den Krokusferien in Teilen der Niederlande sowie in Belgien und dem sehr späten Ostertermin nicht übermäßig optimistisch, das Minus abfangen zu können. Im Vorjahr war mit über 26,8 Millionen Nächtigungen ein neuer Rekordwinter in Tirol verzeichnet worden. (va)