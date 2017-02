Innsbruck – Zuerst die Aufregung um die ausländischen Zutaten im TirolBerg in St. Moritz, jetzt Schelte für das Marketing – die Tirol Werbung steuert dieser Tage durch unruhiges Gewässer. Nach Bekanntwerden der Einbußen zur Halbzeit der Wintersaison meinte gestern Wirtschaftskammer-Präsident Jürgen Bodenseer: „Da muss man sich ehrlicherweise schon die Frage stellen, ob in der Bewerbung alles richtig gemacht wurde.“ Unternehmen bräuchten „keine weitere Analyse, sondern tatkräftiges Marketing“, so der Kammer-Chef in seiner Reaktion „in Abstimmung mit Spartenobmann Franz Hörl“.

„Halbzeit-Analysen gehen auch im Fußball meistens in die Hose“, so Bodenseer. „Unser Angebot hat sich im Vergleich zum Vorjahr sicher nicht verschlechtert. Ganz im Gegensatz zu Ankünften aus unseren wichtigsten Märkten.“ Mit Themen wie Sicherheit, der guten Erreichbarkeit und dem hervorragenden Angebot habe Tirol bei den Nachbarn immer gepunktet. Er selbst sei immer für die Forcierung von regionalen Kooperationen zwischen Hotellerie, Gastronomie und Landwirtschaft eingetreten. „Wir haben Unternehmer, die hier mit ganz innovativen und erfolgreichen Konzepten vorausgehen und erfolgreich sind. Vonseiten des Marketings spüre ich aber auch hier einfach zu wenig Aktion und Rückenwind. Wenn die Herausforderungen größer werden, dann müssen wir darauf auch die entsprechenden Antworten finden“, macht Bodenseer Druck in Richtung Tirol Werbung. (TT)