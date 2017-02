Kühtai – Gleich mehrere Tiroler Unternehmen wurden jüngst von Hackern erpresst, nachdem die Computersysteme der Firmen lahmgelegt worden waren. Nun wurde auch der Tiroler Hotellerie-Obmann Mario Gerber Opfer von Hacker-Attacken. Ein Angriff auf Gerber-Hotels legte demnach kürzlich alle Kassen lahm und verursachte enormen Schaden, wie der Hoteliers-Chef gestern bekannt gab. „Von außen war anfangs nicht nachvollziehbar, wie die Daten gesperrt werden konnten. Alle 30 Kassen und Orderman-Kassen (Handgeräte, Anm.) wurden lahmgelegt. Da der Angriff am Abend stattfand, waren die Aufzeichnungen über den Tagesumsatz plötzlich weg“, schildert Gerber. Eine Softwarefirma habe noch in der Nacht das System reparieren können, weshalb Hacker keine Möglichkeit gehabt hätten, ihn zu erpressen, so der Kühtaier Hotelier. Er appelliert an alle Betriebe, Systeme durch eine Firewall zu schützen, alle Zugänge nach außen zu verschlüsseln bzw. einen sicheren VPN-Zugang zu nutzen. „Hacker nützen Schwachstellen, die oft durch Sorglosigkeit oder mangelndes Know-how entstehen“, so Michael Gredler, IT-Experte der Wirtschaftskammer. Daher sei es wichtig, das Personal zu schulen. (mas)