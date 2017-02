Von Miriam Hotter

Kössen – Das so genannte Snowfarming, also die Konservierung von Schnee über den Sommer, wird bereits in manchen Tiroler Langlaufregionen praktiziert, darunter z. B. Hochfilzen, Eben am Achensee und Seefeld. Wenn es nach den Gemeinden Kössen und Walchsee sowie dem TVB Kaiserwinkl (Kössen, Schwendt, Walchsee und Rettenschöss) geht, sollen bald die Loipen in Kössen und Walchsee ebenfalls mit deponiertem Schnee versorgt werden.

Allerdings teilte Thomas Schönwälder vom TVB der TT gestern mit, dass das geplante Schneedepot laut naturschutzrechtlichem Gutachten vom Land nicht genehmigt wurde. „Wir haben nun 14 Tage Zeit, um Einspruch zu erheben, was wir auch tun werden“, so Schönwälder. TVB-Obmann Gerd Erharter will das allerdings nicht bestätigen und hält sich weitere Schritte offen.

Das Thema Snowfarming sorgte bereits bei der jüngsten Gemeinderatssitzung für Gesprächsstoff. Bürgermeister Vinzenz Schlechter berichtete von einem Gespräch mit Vizebürgermeister Reinhold Flörl, Amtsleiter Bernhard Penz und TVB-Obmann Gerd Erharter vor rund zwei Wochen. „Der TVB hat uns dabei ein Konzept präsentiert“, so Schlechter. Schließlich wurde das Projekt im Gemeindevorstand besprochen. Unzufrieden mit dem Konzept zeigte sich GR Adam Aigner (Wir für alle). „Ich hätte mir eine bessere Vorbereitung gewünscht.“ Und auch Johann Knoll (Wir für alle) zeigte sich enttäuscht. „Keiner wusste, was genau mit dem Geld der Gemeinde passieren soll.“ Positiv äußerte sich hingegen Martina Keiler (Bürgermeisterliste) über das Prinzip Snowfarming. „Wir wissen nicht, ob wir nächstes Jahr genug Schnee für die Loipe haben oder ob wir beschneien können. Ich finde das Projekt wichtig, nur denke ich, dass auch Schwendt und Rettenschöss das Projekt mitfinanzieren sollten.“

Konkret geht es dabei um Gesamtkosten von 15.000 bis 18.000 Euro, wie Erharter verrät. „Der TVB sowie die Gemeinden Kössen und Walchsee übernehmen die Kosten zu je einem Drittel.“

Der TVB habe laut Erharter nun ein 4500 Quadratmeter großes Grundstück in Walchsee gepachtet, wo eine Beschneiungsanlage mit zwei Schneekanonen etabliert wurde. Auf dem Grundstück würden bereits 2500 Kubikmeter Schnee liegen. „Sofern wir die Genehmigung für das Depot bekommen, soll es so ablaufen, dass dieser Schnee dann mit einer Schicht Hackschnitzel und Planen abgedeckt wird.“

Vorgesehen ist auch, dass der Start der Loipenpräparierung abwechselnd erfolgt. „Einen Winter beginnen wir in Walchsee, dann in Kössen“, erklärt Erharter. Bezahlen sollen die Langläufer für die Nutzung der Loipe nichts, so der TVB-Obmann.