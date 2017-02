Von Catharina Oblasser

Nikolsdorf – Eigentlich war als neuer Geschäftsführer der Flugplatz-Lienz-Nikolsdorf-GmbH der Gaimberger Bürgermeister Bernhard Webhofer im Gespräch gewesen. Doch der hatte letztlich abgewinkt. „Die finanzielle und rechtliche Lage beim Flugplatz war mir zu unsicher“, erklärt er im Gespräch mit der Tiroler Tageszeitung. „Ich bin auch erst seit Kurzem Bürgermeis- ter – und vom Flugbetrieb habe ich gar keine Ahnung.“

Statt Webhofer ist in der Sitzung am Donnerstagabend nun Gotthard Brandstätter eingesprungen. Der Leiter der Raika Dölsach war bis 2010 Bürgermeister von Nikolsdorf, wo sich auch der Flugplatz befindet. Damals war Brandstätter kurz nach seiner Wiederwahl überraschend zurückgetreten. Auslöser dafür war ein Projekt zum Schotterabbau in Nikolsdorf. Ein Teil des Gemeinderates hatte dazu eine Sondersitzung einberufen. Brandstätter ortete daraufhin einen so großen Vertrauensverlust, dass er das Handtuch warf.

Im Moment will der frischgebackene Flugplatz-Geschäftsführer noch keine Stellungnahme zu seinem neuen Amt abgeben. „Es ist alles noch ganz frisch, ich muss mir erst ein Bild machen“, erklärt er auf Anfrage der Tiroler Tageszeitung.

Nötig geworden war die Suche nach einem neuen Geschäftsführer, weil der bisherige Leiter, Wolfgang Steiner, nicht mehr wollte. Er hatte bei der Gründung der Flugplatzgesellschaft ehrgeizige Pläne, stieß jedoch bei den Gesellschaftern auf wenig Gegenliebe. Weil sich auch die Finanzlage immer mehr zuspitzte, wollte er nicht länger die Verantwortung tragen. Schon am 31. Oktober 2016 hatte Steiner seinen Abschied bekannt gegeben, die Suche nach einem Nachfolger geriet zur Farce. Drei Sitzungen der GmbH waren nötig, um knapp vor dem endgültigen Abschied Steiners einen neuen Geschäftsführer zu finden – in Person von Gotthard Brandstätter.

Die größten Gesellschafter der GmbH sind die 15 Gemeinden des Planungsverbandes Lienz (zusammen 26 Prozent), der TVB (25 Prozent) sowie zwei Fliegerclubs mit je 15 Prozent. Auf den neuen Geschäftsführer warten schwierige Aufgaben: Es braucht neues Geld, doch weder die Gemeinde Lienz noch der TVB wollen zuschießen. Außerdem liegt die behördliche Auflage vor, die Landebahn zu sanieren. Die Frist ist mit Ende 2016 abgelaufen, passiert ist noch nichts.