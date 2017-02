Kundl, Wien – Die Novartis-Gruppe leistete 2015 durch sämtliche ihrer Aktivitäten eine Gesamtwertschöpfung von insgesamt rund 1,4 Milliarden Euro in Österreich. Dies entspricht 0,41 % des österreichischen Bruttoinlandsprodukts, zeigt eine Studie, die das Pharmaunternehmen gemeinsam mit Gottfried Haber von der Donau-Universität Krems erstellt hat.

Demnach entspricht die direkte Wertschöpfung des Mutterkonzerns der Kundler Pharmafirma Sandoz in Österreich 743 Mio. Euro und ist damit vergleichbar mit der Wertschöpfung ganzer Branchen, wie beispielsweise der Luftfahrtindustrie (495 Mio. Euro) oder der Textilerzeugung (474 Mio. Euro). Novartis ist laut der Studie für rund 44 % des Umsatzes der gesamten Pharmabranche in Österreich verantwortlich.

Österreichweit beschäftigt Novartis mehr als 5100 Mitarbeiter, davon mehr als 4000 in den Tiroler Sandoz-Standorten in Kundl und Schaftenau. Sandoz stellt laut eigenen Angaben zwei Drittel der Weltproduktion an Penicillin V her und ist der letzte voll integrierte Antibiotika-Hersteller in der westlichen Welt. Zudem werden in Schaftenau Antikörper entwickelt und Biopharmazeutika produziert. Mit einem Gesamtumsatz von 1,3 Mrd. Euro trage Sandoz 3,8 Prozent zur Tiroler Wertschöpfung bei, heißt es in der Studie. (TT)