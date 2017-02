Innsbruck – Tiroler Firmen lassen immer wieder in Fernsehshows aufhorchen. So zog der Umhausener Jungunternehmer Jochen Neururer vergangene Woche in der Puls-4-Start-up-Sendung „2 Minuten 2 Millionen“ mit seiner Seifenmanufaktur 125.000 Euro an Land.

Der nächste Tiroler sitzt bereits in den Startlöchern. Thomas Fleißner aus Polling will mit seinem Produkt „Wespenfreund“ den sechs Investoren in der Puls-4-Sendung sein Geschäftsmodell schmackhaft machen.

Der Name mag etwas täuschen. Denn eine Mischung aus „natürlichem Inhalt, der gemahlen und gebacken wird“, soll die „lästigen Wespen“ an lauen Sommerabenden vom Grillvergnügen fernhalten – so lautet das Versprechen Fleißners, das er an die potenziellen Geldgeber richtet. Ob er die Investoren damit überzeugt, erfahren die Zuseher erst am 7. März, wenn die Sendung ausgestrahlt wird.

Bei einer anderen TV-Sendung kürzlich kam ein Tiroler Produkt zum Einsatz. In der Pro7-Spielshow „Schlag den Star“ musste die deutsche Handball-Ikone Stefan Kretzschmar gegen den deutschen Sänger Tim Bendzko antreten. Dabei mussten sie drei Runden mit dem Elektrogefährt Ziesel absolvieren. Das war aber nicht das erste Mal. Bereits 2014 kam das Tiroler Gefährt in der Sendung „Schlag den Raab“ zum Einsatz.

Das Fahrzeug wurde von der 2006 gegründeten Firma Mattro in Schwaz entwickelt. „Wir sind stolz darauf, mit unseren in Tirol entwickelten Fahrzeugen zu solchen TV-Shows eingeladen zu werden, um zu zeigen, wie kreativ, aber auch kraftvoll die Elektromobilität ist“, freut sich Mattro-Geschäftsführer Franz Huber in einer Aussendung. (sas)