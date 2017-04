Betten Rudigier ist ein alteingesessenes Innsbrucker Traditionsunternehmen. Sind die Zeiten für Unternehmer leichter oder schwieriger geworden?

Esther Rudigier: Das kann man nicht so eindeutig beantworten. Technische Hilfsmittel wie zum Beispiel Computer oder E-Mail haben sicher das tägliche Leben erleichtert. Auch die Auswahl an Produkten ist größer und schöner geworden. Als ich 1975 angefangen habe, hat es Leintücher in fünf Farben gegeben, heute sind es 45. Das heißt, die Lagerhaltung ist aufwändiger als früher. Durch die Produktvielfalt ist es natürlich auch schwieriger geworden, den Geschmack der Kunden und den Zeitgeist zu treffen. Andererseits ist die Konkurrenz größer geworden.

Wie treffen Sie die Auswahl der Produkte beim Einkauf?

Rudigier: Unsere 11 Mitarbeiter dürfen sich bei den Bestellungen einbringen, somit ist immer etwas für jeden Geschmack dabei. Ich suche die Ware nach Verkäuflichkeit aus und manchmal ist natürlich auch Extravagantes dabei, denn ein Fachgeschäft wie wir muss auch über besondere Produkte verfügen. Wir haben viel Platz, daher versuche ich ,Dinge auf Lager zu halten, die andere nicht vorrätig haben. Denn man kann nur etwas verkaufen, das man vor Ort hat. Daher ist unsere Auswahl riesig in jeder Hinsicht – gerade was Sondergrößen und Spezialprodukte anbelangt.

Ist das ein Mittel, um sich in einem umkämpften Markt gegen Möbelhäuser und den Online-Handel durchzusetzen?

Rudigier: Wir versuchen, uns durch diese Produkte, spezielle fachliche Beratung und die große Auswahl abzuheben. Auf der anderen Seite kaufen wir Restposten von Fabriken auf. Das ist reduzierte Markenware, die wir natürlich dann günstig anbieten können. Der Kunde profitiert davon.

Sie verkaufen Bett- sowie Tischwäsche, Zudecken, Matratzen und Lattenroste. Wie wichtig sind die einzelnen Bereiche?

Rudigier: Die Matratze ist unser wichtigster Bereich. Zudecken und Bettwäsche kommen nach Umsatz gereiht auf Platz 2 und 3. Der Verkauf von Matratzen liegt mir sehr am Herzen, denn da können wir unser Fachwissen bei der Beratung ausspielen. Manche Kunden, besonders Männer, kommen mit falschen Vorstellungen: Sie wollen harte Matratzen, aber das ist genau das Verkehrte für die Wirbelsäule. Eine Matratze muss sich an die äußere Körperform anpassen, damit die Wirbelsäule gerade liegt, sie muss elastisch sein.

Sie bieten auch viele Dienstleistungen an.

Rudigier: Wir füllen beispielsweise Betten individuell nach Kundenwünschen, nähen Puppenpolster oder reinigen Betten. Zum Teil sind es Dinge, die sonst niemand mehr anbietet. Wir versuchen, diese Serviceleistungen so günstig wie möglich anzubieten – als Service für unsere Kunden. Doch das können wir nur, wenn wir auch neue Ware verkaufen. Die Umsatzverteilung zwischen Reparatur bzw. Dienstleistung und verkauften neuen Waren muss stimmen. Wenn ein Fachgeschäft ausschließlich auf Serviceleistungen reduziert wird, ist es nicht mehr überlebensfähig.