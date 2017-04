Biberwier, Ehrwald, Lermoos – Die Raiffeisenbank Ehrwald/Lermoos/Biberwier stellt mit 1. Mai den Kundenverkehr ihrer Bankstelle in Biberwier ein, lässt aber den Selbstbedienungsbereich mit Bankomat, Überweisungsbox und Kontoauszugsdrucker weiterhin bestehen. Schon bisher war die Bankstelle nur noch halbtags an vier Tagen, mit einer Person besetzt, geöffnet gewesen. „Aber die Frequenz am Schalter war einfach nicht mehr gegeben“, erklärt Raiba-Vorstand Wilfried Hohenegg gegenüber der Tiroler Tageszeitung. Die Bankendichte der Region mit gerade einmal 4000 Einwohnern sei trotzdem höher als anderswo und die Wege so kurz, dass weiterhin von Nahversorgern gesprochen werden könne, ist Hohenegg überzeugt. Die selbstständige Raiffeisenbank Ehrwald/Lermoos/Biberwier beschäftigt derzeit 22 Mitarbeiter, daran soll sich auch nichts ändern.

Geändert hat sich laut Hohenegg das Kundenverhalten. Kaum eine Branche spüre das im Moment mehr als das Bankwesen. So schätzen viele Kunden die schnelle selbstständige Abwicklung von Bankgeschäften rund um die Uhr. „Immer mehr Kunden nutzen die Technik; sie ist bequem, zuverlässig und jederzeit verfügbar“, macht er schon mal Werbung in Biberwier für die neuen Zeiten, die ab 1. Mai anbrechen werden.

Genau die angesprochene Technik ist Bürgermeister Paul Mascher ein großes Anliegen. „Die Kundenfrequenz ist einfach nicht mehr da. Der Gemeinderat und ich haben die Entscheidung zur Kenntnis genommen und werden nicht dagegen arbeiten. Wir haben nur eine Bitte; nämlich, dass Stammkunden und gerade älteren Personen an den Automaten noch zur Hand gegangen und ihnen alles genauestens erklärt wird.“ (hm)