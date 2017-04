Von Michael Mader

Kufstein, Ebbs – Besonders sportlich geht es heuer in und rund um Kufstein zu: Den Auftakt macht die „Tour of the Alps“, der Nachfolger des „Giro del Trentino“. Die neue Rundfahrt unter der Schirmherrschaft der Euregio-Regionen Tirol, Südtirol und Trentino startet am Ostermontag, 17. April, in Kufstein. Bereits am Ostersonntag wird auch die Teampräsentation im Stadtpark oder in der Fachhochschule stattfinden.

Das freut auch die Touristiker: „Ein großer strategischer Fokus von uns liegt darin, dass sich das Kufsteinerland im Sport etabliert. Die Region hat starke Sportwurzeln und eine hohe Dichte an Sportvereinen. Die Natur ist unsere Bühne und der Sporttourismus ist ein stark wachsender Wirtschaftszweig“, schwärmt Stefan Pühringer, Direktor der Tourismusverbands Kufsteinerland.

Bereits am 29. April startet dann der Verein Tri-X-Kufstein mit dem 2. Tri-X-Sprint- und Nachwuchstriathlon in die Saison 2017. Austragungsorte sind das Schwimmbad Kufstein, die Kinderdistanzen verlaufen an der Innpromenade. Alle anderen Klassen haben die Radstrecke Richtung Kirchbichl und über Langkampfen wieder retour zu bewältigen. „Perfekt zur Saisonüberprüfung nach dem Winter“, meint Renate Freisinger vom Tri-X-Kufstein.

Schon Tradition hingegen hat der Ebbser Koasamarsch, der am 18. Juni zum 48. Mal unter dem Motto „3 Trailrun-Distanzen, 4 Wander-Distanzen und 1 gemeinsames Ziel“ stattfindet. „Es gibt Leute, die haben 45-mal teilgenommen“, berichtet Andreas Moser vom Organisationskomitee des WSV Ebbs. Dabei haben die Veranstalter auch auf einen Trend reagiert und seit zwei Jahren Trail­running im Programm. „Das sind die Wanderer der Zukunft“, meint Moser, der weiß, dass in den Anfangszeiten bis zu 1200 Teilnehmer am Start waren. „Das hatte schon Volksfestcharakter.“

Wieder ins Wasser geht es am 13. August mit dem Verein Tri-X-Kufstein beim 6. Hechtsee X-Treme mit Tiroler und österreichischen Meisterschaften im Open-Water-Schwimmen.

Den krönenden Abschluss bietet der Kufsteinerland Radmarathon mit Festungsstadtsprint von 9. bis10. September, der aber aufgrund der steigenden Teilnehmerzahl Kufstein als Start- und Zielort hat und nicht mehr Ebbs.

Der TVB unterstützt die Veranstaltungen laut Pühringer mit rund 50.000 Euro (exk­l. Tour of the Alps) und Werbung im selben Ausmaß. Die lukrierten 5000 Gesamtnächtigungen seien ausbaubar.