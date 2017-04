Innsbruck – Trotz eines schwierigen Marktumfelds mit weiter gesunkenen Strom-Großhandelspreisen habe man sich gut geschlagen und behaupte sich „als starkes regionales Aushängeschild und Wirtschaftsmotor“, betonte IKB-Aufsichtsratsvorsitzender Manfried Gantner zu den nun veröffentlichten Bilanzzahlen für 2016. Der Umsatz sank leicht von 160,5 auf 157,7 Mio. Euro, das operative Ergebnis (EBIT) von 26,1 auf 24,7 Mio. Euro und der Jahresüberschuss von 21,1 auf 19,1 Mio. Euro. An die Eigentümer Stadt Innsbruck (50 % plus eine Aktie) und Tiwag (50 % minus eine Aktie) werden zusammen 10 Mio. Euro Dividende ausgeschüttet. Die IKB haben 670 Mitarbeiter.

Die IKB haben im Vorjahr 58 Mio. Euro investiert, zusammen mit den Töchtern Flughafen und IVB sogar 110 Mio. Euro. „Das ist ein neuer Rekord in unserer Unternehmensgeschichte“, sagt Vorstandschef Harald Schneider. Zu den wichtigsten der ohne Kredite finanzierten Projekte zählen der 396 Mio. Euro teure Ausbau der Tram

Regionalbahn, der bis 2018 abgeschlossen sein soll, ein Biomassekraftwerk am IKB-Standort Roßau, eine Druckrohrleitung beim Kraftwerk Obere Sill, das sanierte Hallenbad Amraser Straße oder Investitionen ins Kanalnetz.

Die Strompreise würden wegen der misslungenen deutschen Energiewende wohl bis zumindest 2022 oder 2023 unter Druck bleiben, so der Vorstand Thomas Gasser. Jährlich würden dort 28 Mrd. Euro an Förderungen in den Windkraft- und Solarausbau gesteckt. Durch die Marktverzerrung und weil die Alternativen wenig liefern konnten, sei Europa diesen Winter in eine gefährliche Versorgungssituation geschlittert. In Deutschland und Österreich hätten dann selbst alte Kohle- und Ölkraftwerke Schlimmeres verhindern müssen.

Der Preiskampf schlage massiv nach Österreich durch, in Tirol habe es mit über 100 Anbietern zu tun, wobei viele „null Wertschöpfung“ aus der Region hätten und es zudem immer mehr Keilermethoden mit Lockangeboten gebe. Die IKB büßten dadurch im Vorjahr 1000 Kunden (etwa 2 Prozent) ein. Die Einbußen im Stromgeschäft wurden u. a. mit Dienstleistungen in den Bereichen Strom, Beleuchtung, Wasser oder Telekom für 220 Tiroler Gemeinden teilweise ausgeglichen, sagt Vorstand Helmuth Müller.

Ins Finale geht derzeit die Vorstandssuche: Mit Jahresende geht Vorstandschef Schneider (seit 1996 Vorstand und seit sieben Jahren an der Spitze) in Pension. Über 40 Bewerbungen gab es für den dann freiwerdenden Vorstandsposten. Als Favorit für den Vorstandsvorsitz gilt Helmuth Müller. (va)