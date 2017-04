Innsbruck – Um 31 % schossen die Immobilienpreise in Tirol und Vorarlberg seit 2010 in die Höhe, alleine um 8,5 % im vergangenen Jahr. Angesichts der Preisexplosionen geißelt Tirols AK-Präsident Erwin Zangerl die Wohnbaupolitik des Landes. „Das ist Wohnbaupolitik für Anleger und nicht für die Tiroler Bevölkerung“, kritisiert Zangerl. Investitionen in Immobilien seien für Anleger und Spekulanten höchst attraktiv geworden. Ein Programm, das die AK der Landesregierung zur Senkung der Wohnkosten vorgelegt habe, liege auf Eis, richtet er Wohnbau-LR Johannes Tratter (ÖVP) aus . Aus seiner Sicht hätte sich das Land über die gemeinnützigen Bauträger außerdem die 1200 Buwog-Wohnungen in Tirol sichern sollen. „Stattdessen schaut das Land zu, wie ein luxemburgischer Investor den Deal macht“, schimpft Zangerl. Niedrige Kreditzinsen sowie Mehrwertsteuer-Rückerstattung würden zusätzlich Neubauprojekte zur profitablen Spielwiese für Anleger und Spekulanten machen. Insgesamt sei es eine „Bankrotterklärung, die Wohnbaupolitik ist gescheitert“.

Bundesweit sind die Immobilienpreise laut Statistik Austria seit 2010 um mehr als 40 % gestiegen. Es gebe aber einen „Rekord an leer stehenden oder verfallenen Immobilien“, kritisierte gestern Kurt Weinberger, Vorstandschef der Österreichischen Hagelversicherung (HV). Laut einer IHS-Studie im Auftrag der HV sind bundesweit schätzungsweise 50.000 Hektar Gebäudefläche ungenützt – leer stehende Gewerbe- und Industrieflächen sowie Wohnimmobilien. Das Ausmaß entspricht mehr als der Fläche von Wien. Gleichzeitig aber werde in Österreich jeden Tag eine Fläche von 20 Hektar „zubetoniert“ – das entspricht 30 Fußballfeldern. „Österreich ist Europameister, was das Verbauen von Böden betrifft“, so Weinberger. Brachflächen müssten revitalisiert, das Bauen auf der grünen Wiese verringert werden. Denn bei gleichbleibendem Bodenverbrauch werde es in 200 Jahren keine Agrarflächen mehr geben. (mas, APA)